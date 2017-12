Gigi Hadid poseert met okselhaar en daar komt veel commentaar op TVM

10u28 0 Photo News Style Elk jaar brengt LOVE Magazine een adventkalender uit in de vorm van een reeks video’s waarin celebs sexy poseren. Onder andere Doutzen Kroes, Bella Hadid, Rita Ora en Gigi Hadid doen dit jaar mee en het is die laatste die met de show gaat lopen. Helaas niet omdat ze er zo goed uitziet, wel omdat ze te zien is met ongeschoren oksels.

Afgaande op de reacties onder de video, kan okselhaar bij dames anno 2017 nog steeds niet door de beugel. “Dit is walgelijk, ik word er misselijk van”, reageert iemand bijvoorbeeld op Instagram. “Okselhaar is niet hygiënisch”, reageert een ander meisje. En dat terwijl Gigi over de fotoshoot zelf gezegd had “dat het een samenkomst en viering is van allemaal inspirerende mensen die hun grenzen durven verleggen”. Een boodschap die veel mensen duidelijk niet goed begrepen hebben.

Gelukkig zijn er ook veel fans die Gigi en LOVE Magazine net de lucht in prijzen om de beslissing. “Bij vrouwen is okselhaar vies, maar bij mannen niet? Go Gigi en go LOVE Magazine”, schrijft een dame bijvoorbeeld. “Gigi ziet er altijd goed uit, of ze nu haar oksels heeft geschoren of niet”, zegt iemand anders nog.