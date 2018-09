Gierig, moi? Aan deze 5 stuks spenderen we liefst niet te veel geld Liesbeth De Corte

22 september 2018

09u09 0 Style De vrouw die na een langgerekte shoppingdag thuiskomt met 4 winkelzakken aan beide armen: het is en blijft een torenhoog cliché. Eerlijk toegegeven, in een lederen bomberjas of handtas durven we te investeren, maar voor andere stuks graaien we liever niet al te diep in onze portemonnee.

Dat heeft ook het online lifestyleplatform Who What Wear goed begrepen. De site deed een rondvraag bij 1.800 lezers en kwam zo uit op 5 stuks waar vrouwen liefst geen fortuin aan spenderen. We weten niet hoe het bij jullie zit, maar voor ons klonk het lijstje alvast ontzettend herkenbaar.

1. Basic wit T-shirt

Tientallen euro's uitgeven aan een simpele, witte T-shirt? Dat is voor veel dames blijkbaar te gek voor woorden. Nadat het kledingstuk enkele keren gedragen is, zit er onvermijdelijk al een koffievlek op of blijft er een veeg schmink achter op de boord van het shirt.

2. Zonnebrillen

Investeren in een peperdure zonnebril is risky business. Het gebeurt maar al te vaak dat deze een kras krijgt, te snel kapot gaat of dat we het hebbeding ergens verliezen.

3. Zwemkledij

Er zijn twee goede redenen om geen honderden euro's te spenderen aan een badpak of bikini. De gemiddelde mens gaat één, twee of met wat geluk drie keer op vakantie naar de zon. Behalve wanneer je thuis een zwembad hebt, wordt zwemkledij dus niet al te vaak bovengehaald. Een tweede probleem is het stofje. Na enkele keren in de zon kan het snel verkleuren of - nog erger - beginnen lubberen.

4. Trendy juwelen

Centjes neertellen voor een gouden ring of tijdloze oorbellen? Kunnen we! Maar in een zoektocht naar juwelen die ontzettend hip en happening zijn, stellen we ons tevreden met goedkopere exemplaren.

5. Schoenen

De laatste in het lijstje was toch een kleine verrassing bij ons op de redactie. Maar uit de rondvraag kwam duidelijk naar voren dat niet iedereen het ziet zitten om meer dan € 200 uit te geven aan schoenen.