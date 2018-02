Gezichtsyoga houdt je jong: tips van expert Abigail James Eva Van Driessche

22 februari 2018

18u43 8 Style Op een persconferentie voor beautymerk Rituals stelt een prachtige jonge vrouw de nieuwe producten voor. Ze werkt als schoonheidsspecialiste in Londen en krijgt heel wat celebs over de vloer. Ik schat haar 34. Abigail James blijkt een goeie tien jaar ouder te zijn. De single mama van drie deelt haar beautygeheimen.

Ze zit al 20 jaar in de beauty business en kreeg al heel wat celebrities over de vloer in haar salon, Abigail James weet dus wel waar ze over spreekt. Ze heeft een holistische visie op schoonheid, schoonheid komt dus volgens haar niet uit spuitjes maar uit gezond leven, eten en smeren. En haar geheim: je gezicht regelmatig masseren en trainen met yoga. Ze doet ons drie makkelijke oefeningen voor. "Ik doe ze elke ochtend en avond en het verschil is zichtbaar!"

1. Mooie lippen

"Gooi eerst je lippen los, zoals een paard." start Abigail. Meteen de reden waarom je facial yoga toch maar best thuis alleen voor de spiegel doet. "Je mag echt overdrijven, hoe meer je je inzet, hoe beter het resultaat."

Daarna maak je een kusmondje en beweeg je dat een halve minuut van links naar rechts. Dit verstevigt de spieren rond je mond en zorgt voor minder lijntjes rond je lippen.

2. Strakke hals

Vorm nog steeds een kusmond en kus nu de lucht boven je. Je voelt hoe je halsspieren zich aanspannen. Ondertussen druk je met je vingers je sleutelbeen naar beneden voor wat tegendruk. Deze oefening maakt je hals strakker.

3. Volle wangen

Blaas je wangen vol lucht en maak ook weer een kusmond. Duw met je vinger tegen op je lippen. Verplaats nu de lucht van links naar rechts.

Deze oefeningen zijn ideaal om even te doen na je gezichtsverzorging. Ze houden je gezichtsspieren strak en zorgen zo voor minder verslapping van binnenuit.