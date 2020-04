Gewikt en gewogen: het grote prijsverschil bij 5 favoriete verzorgingsproducten uit de apotheek Valérie Wauters

25 april 2020

11u22 1 Style Welke virtuele farmacie is nu het goedkoopst? Onze weekendkrant vergelijkt vandaag Welke virtuele farmacie is nu het goedkoopst? Onze weekendkrant vergelijkt vandaag de prijzen van 30 producten bij de vijf grootste online apotheken van het land. De prijsverschillen zijn soms groot, en dat blijkt ook uit de test die wij deden met vijf van onze favoriete verzorgingsproducten uit de apotheek.

Goed voor jezelf en je lichaam zorgen is dezer dagen eens zo belangrijk. Daar hoort uiteraard ook onze uiterlijke verzorging bij. Wij selecteerden vijf van onze favoriete verzorgingsproducten uit de farmacie en vergeleken hun prijs. Reinigen, hydrateren, smeren en tegelijk ook budgetteren? We’ve got you covered!

1. Reinigen: Eau Précieuse Lotion

Een goede reiniging is de basis van een goede huidverzorging. ‘Eau précieuse’ is ideaal voor huidtypes die vatbaar zijn voor onzuiverheden. Zijn formule op basis van salicylzuur en boorzuur heeft een dubbele werking: de lotion reinigt de huid door onzuiverheden en overtollig talg te verwijderen en zuivert de huid door mee-eters en puistjes te bestrijden.

Newpharma :€ 9,44

Farmaline: € 9,32

24Pharma: € 10,76

Viata: € 11,35

Multipharma: € 11,95

Grootste verschil: € 2,63.

2. Hydrateren - Vichy Idéalia Dagcrème Normale tot Gemengde Huid

Onze huid kan dezer dagen wel een extra portie energie gebruiken. Een goeie dagcrème kan je daarbij een handje helpen. Deze dagverzorging combineert antioxidanten van zwarte bes met zwarte thee-extract voor een dagelijkse energieboost voor je huid. Je gelaatstrekken ogen uitgerust, lijntjes worden vervaagd en je teint is egaler. Klinkt goed, niet?

Newpharma: € 19,51

Farmaline: € 21,67

24Pharma: € 24,76

Viata: € 27,86

Multipharma: € 20,36

Grootste verschil: € 8,35.

3. Verzorgen: Eucerin Hyaluron Filler oogcrème

Merk jij de laatste weken hier en daar al wat sneller een rimpeltje rondom je ogen op? Dan is deze oogcrème jouw redder in nood. Het Hyaluron-filler-gamma van Eucerin is speciaal ontwikkeld om op te treden tegen de diepste rimpels. De formule met hyaluronzuur dringt diep door in de huidlagen, en vult zelfs de diepste rimpels van binnenuit voor een jongere uitstraling.

Newpharma: € 16,12

Farmaline: € 16,84

24Pharma: € 18,13

Viata: € 23,31

Multipharma: € 15,99

Grootste verschil: € 7,32.

4. Smeren: Nuxe Huile Prodigieuse

Wie op zoek is naar een echte multitasker is bij dit product aan het juiste adres. Huile Prodigieuse van Nuxe is de Nr. 1 van de best verkochte oliën in Frankrijk en inmiddels een echt cultproduct. Deze multifunctionele droge olie voedt, herstelt en verzacht en is te gebruiken op zowel je huid als je haar.

Newpharma: € 20,39

Farmaline: € 19,83

24Pharma: € 22,33

Viata: € 26,16

Multipharma: € 20,39

Grootste verschil: € 6,33

5. Bruinen: Bioderma Photoderm zelfbruiner

Je huid een perfect, gelijkmatig bruin kleurtje geven en die ondertussen ook hydrateren? Dat kan met deze zelfbruinende spray van Bioderma. De huid wordt geleidelijk aan voorzien van een bruin kleurtje dankzij een dunne nevel die onmiddellijk droogt.

Newpharma: € 11,01

Farmaline: € 12,90

24Pharma: € 14,33

Viata: € 16,79

Multipharma: € 20,67

Grootste verschil: € 9,66

Meer over de prijsverschillen in de online farmacie en hun oorzaak lees je nu in de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws!