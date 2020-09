Gevoelig voor puistjes? Zijden mondmaskers zijn liever voor je huid (en dit zijn de mooiste van 't moment) Nele Annemans

02 september 2020

12u02 1 Style Nu we bijna overal een mondmasker moeten dragen, duiken alsmaar meer huidproblemen op. Er geen dragen is geen optie, maar een zijden exemplaar kan wel soelaas bieden.

Geen kwaad woord over mondmaskers. Je beschermt er je medemens mee en dat is belangrijk, punt. Maar een pretje is het niet. Ademen gaat iets moeilijker, voor je ‘t weet kruipt het kapje over je ogen heen, je haar blijft zitten in de elastiekjes, je bent je opeens bewust van je niet zo frisse adem, maar vooral: je huid krijgt het zwaar te verduren.

Dat bevestigt dermatoloog Ingrid van Riet. “Mondmaskers veroorzaken wrijving: omdat ze niet muurvast zitten, maken ze minieme schuurbewegingen over de huid. En dat kan bij veelvuldig gebruik de buitenste huidlaag beschadigen. Het begint met droge plekjes en in een verder stadium kunnen er schaafwondjes ontstaan.”

Puistjesalarm

Een droge en geïrriteerde huid is dus te verwachten. Het voordeel van zo’n droge huid is dan weer wel dat puistjes of onzuiverheden afnemen, toch? Niet helemaal. Aandoeningen als rosacea en acne kunnen toch verergeren. Want onder zo’n mondkapje kan het heel warm en zweterig worden, het soort van tropisch microklimaat waar het heerlijk vertoeven is voor de bacteriën die puistjes veroorzaken.

Ingrid van Riet: “Doordat je huid afgedekt is, ga je meer zweten. En omdat zo’n mondkapje bijna geen lucht doorlaat, is er geen ventilatie. Dus de huid wordt vetter en poriën zullen makkelijker verstopt raken. Hetzelfde geldt bij rosacea: dat is ook een besmetting van de poriën. Niet met een bacterie zoals bij acne, maar met een parasietje. En dat profiteert ook van warmte en vochtigheid. Bovendien zorgt de wrijving van het masker er nog eens voor dat de roodheid verergert én langer zichtbaar blijft.”

Tot nooit meer, gave huid? Geen paniek, je kan al heel wat problemen voorkomen door de juiste stof te kiezen. “Of je ze nu zelf maakt of (online) shopt: kies voor zachte, fijngeweven stoffen zoals zijde en katoen. Die geven het minste wrijving en zijn het liefst voor je huid.” Katoenen zijn er in overvloed op de markt, maar de zijden variant is ietsje moeilijker te vinden. Daarom shopten wij voor jou de mooiste van ‘t moment bij elkaar!

1. Zwart zijden mondmasker van Selfridges, 39 euro, online te koop.

2. Wit zijden mondmasker van LilySilk, 21,99 euro, online te koop.

3. Zwart zijden mondmasker van Wolford, 28 euro, online te koop.

4. Roze zijden mondmasker van Silk Face Masks, 29,99 euro, online te koop.

5. Champagnekleurig zijden mondmasker van Elle Silk, 25,94 euro, online te koop.

6. Grijsblauw mondmasker van Aciero Amsterdam, 19,99 euro, online te koop.