Geveilde handtas van Hermès breekt opnieuw een record Liesbeth De Corte

13 juni 2018

10u46 0 Style Voel jij je altijd schuldig omdat je te veel geld uitgeeft tijdens het shoppen? Dan zal dit nieuwtje je geruststellen. In Londen heeft een modeliefhebber maar liefst € 185.000 betaald voor een tweedehands Birkin-tas. Het is meteen de duurste tas die ooit verkocht is in Europa.

Een handtas die evenveel kost als een appartement of klein huisje? Dat kan alleen maar van Hermès zijn. Het gaat meer bepaald om de Himalaya Birkin, een van de meest exclusieve tassen ter wereld. Onder meer Kim Kardashian en Victoria Beckham zijn de trotse eigenaars van een exemplaar.

De tas in kwestie werd gemaakt in 2008 uit krokodillenleer. Wat het nog een tikkeltje specialer maakt, is dat ze versierd is met 450 (!) diamanten. De gesp is dan weer van achttienkaraats goud. De kleur van de tas gaat geleidelijk aan over van rokerig grijs naar wit. Deze overgang deed de makers denken aan het Himalayagebergte, vandaar ook de naam.

Aanvankelijk hoopte het veilingshuis Christie’s dat de handtas van Hermès tussen de € 115.000 en 170.000 zou opleveren, maar dat werd dus nog een beetje meer. Het gaat wel niet om de duurste tas ter wereld. Vorig jaar werd een andere Himalaya Birkin in Hongkong verkocht voor het recordbedrag van € 338.000.