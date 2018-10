Getest! Wijnegem Shopping Experience: "Mijn eerste outfit met meer dan drie kleuren" Kristel Maurien

13 oktober 2018

14u24 2 Style Het Wijnegem Shopping Center beschikt sinds kort over een team personal shoppers die je Jani-gewijs een nieuwe look aanmeten. Wij liepen drie uur in het kielzog van styliste Kelly Mariën, op zoek naar een leuke 2-in-1-outfit.

Het Wijnegem Shopping Center bestaat 25 jaar en kreeg een nieuwe naam en logo: Wijnegem Shop Eat Enjoy. Het winkelcentrum telt meer dan 250 winkels en is meer dan ooit een ontmoetingsplaats. "Belgen winkelen nog steeds graag in fysieke winkels, maar ze worden wel veeleisender", aldus manager Katrien Geysen. "Ze hechten belang aan persoonlijk advies, een fijne winkelervaring en gemakkelijk bereikbare winkels."

Om die winkelervaring nog te verbeteren, besloot het shoppingcenter om een eigen stylingservice in het leven te roepen. Voor 150 euro kan je online een van de drie stylisten boeken van het Wijnegem Fashion Team (of je boekt er meerdere samen als je in groep wilt shoppen).

