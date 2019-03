Getest: uniseks make-up Sophie Vereycken

07 maart 2019

16u03

Bron: NINA 0 Style Boy de Chanel. Mister Givenchy. David Beckham die schittert op de cover van ‘Love magazine’, inclusief oogschaduw. 2019 is nu al hét jaar van de cosmetica voor mannen. Is de tijd rijp om – denk maar aan Johnny Depps ooglijntje – make-up aan de man te brengen? En hoe draagbaar is dat echt? Wij deden de test.

Mooi in theorie, maar ook in de praktijk? Want hoe draagbaar is make-up voor een man? Verschilt het van make-up voor vrouwen? En hoe dan precies? Beautygroentje David en doorgewinterde cosmeticafanatiekeling Sophie gingen er allebei mee aan de slag.

David:

“Mijn ochtendritueel bestaat uit een hydraterende gel en oogcrème, maar als het op make-up aankomt, ben ik een leek. Ik begin mijn nieuwe routine laagdrempelig met een matterende stick, lippenbalsem en wenkbrauwgel. Mijn T-zone blinkt zo erg dat ik soms denk dat mensen er hun spiegelbeeld in checken, dus de stick is een schot in de roos. Lippenbalsem gebruikte ik al, zelfs met de wenkbrauwgel ben ik mee.”

“Tijd om een stap verder te gaan: wenkbrauwpotlood en fond de teint. Dat was niet zo evident. Onbewust associeer ik foundation met vrouwen, androgyne types of dragqueens. Wat het nog minder evident maakt, is dat er nergens staat hoe je het product moet gebruiken. Voor sommige producten heb ik zelfs vrouwelijke expertise moeten inroepen. Of ik me zelfverzekerder voel met make-up? Dat is sterk uitgedrukt, al voelt het goed om een back-up achter de hand te hebben. Zeker na een zware nacht of om glimmende zones of droge lippen aan te pakken. We leven nu eenmaal in tijden waarin uiterlijk gecultiveerd wordt, en mannen blijven niet achter. Aan de andere kant had ik wat last van het imposter syndrome, de angst om betrapt te worden. Is de make-up zichtbaar? Is het goed uitgesmeerd? Loopt het niet uit als het regent? Het laatste wat ik wil, is dat iemand denkt: amai, die draagt veel make-up. Gelukkig was dat niet zo. Als iemand een verschil zag, dacht die dat ik op vakantie geweest was. Wat er zeker op de wastafel blijft staan: de matterende stick, concealer, bronzing gel en wenkbrauwgel. De drie eerste zou ik zelfs opnieuw kopen. Alleen van het wenkbrauwpotlood zie ik de meerwaarde niet in, en ook de fond de teint zet ik aan de kant. Mannen die zich geroepen voelen om ze over te nemen, mogen zich aanmelden.”

Sophie:

“ Als beautyredactrice heb ik zowat elk product uit de parfumerie al eens op mijn huid gesmeerd. You name it, I tried it. Uitzondering op de regel: make-up voor mannen. Toen bleek dat de volledige lijn eigenlijk uniseks is – zowel voor mannen als voor vrouwen – was ik dan ook razend benieuwd. Is het even goed? Of, stel je voor: beter? Is er verschil met de producten in mijn toilettas? Of hoe je ze gebruikt? Mijn nieuwsgierigheid draaide overuren, en het duurde niet lang voor ik met de volledige collectie in de badkamer stond. Of er verschil is? Daarover kan ik kort zijn: nee. Of jawel: de verpakkingen zijn mat, maar daar houdt het op. De producten zelf zijn kwalitatief, met aangename texturen, zonder overheersende geuren, en ze doen wat ze beloven. De wenkbrauwgel is iets meer heavy duty dan de producten die ik gewoon ben. Niet zo gek, want mannen hebben vollere en stuggere wenkbrauwen. Kortom: de ideale match voor mijn tegendraadse wenkbrauwhaartjes, en vanaf nu een vaste waarde in mijn toilettas. Verder lijkt het verschil tussen make-up voor mannen en vrouwen vooral een kwestie van verpakking en marketing. Logisch, want de kans is klein dat ik mijn wederhelft ooit een roze tube zal zien afrekenen in de parfumerie. Hoe fenomenaal goed het ding ook mag zijn. Gelukkig weet ik nu dat hij bij de mannenafdeling even kwalitatieve producten kan shoppen. Als hij daar ooit klaar voor is tenminste.”



1. Chanel, Boy de Chanel Lip Balm € 38 bij chanel.com

2. Chanel, Boy de Chanel Eyebrow Pencil € 40 bij chanel.com

3. MMUK MAN, Manscara € 24,99 bij asos.com

4. smoet. gepersonaliseerde dag- of nachtcrème vanaf € 20, bij smoet.be

5. Givenchy, Mister Mattifying Stick € 36,50 bij ICI PARIS XL

6. Chanel, Boy de Chanel Le Teint € 65 bij chanel.com

7. Tom Ford, Concealer for men € 46 bij de Bijenkorf

8. Givenchy, Mister Healthy Glow Gel € 37,50 bij ICI PARIS XL

9. Givenchy, Mister Eye Corrector € 33,50 bij ICI PARIS XL

10. Givenchy, Mister Brow Groom € 24,50 bij ICI PARIS XL