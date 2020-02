Getest: hoe kissproof zijn deze rode lipsticks? VW

14 februari 2020

13u46 0 Style Valentijn of geen valentijn: wie de tijd neemt om z'n lippen rood te stiften, wil het resultaat het liefst zo lang mogelijk mooi houden. Wij deden het zware werk voor jou, leenden onze lippen uit in de naam van ‘de wetenschap’ en de liefde en testten hoe kissproof deze rode lipsticks zijn.

Redactrice Sophie testte Kiko, Ready to Kiss, € 9,99 bij Kiko.

Sophie: “Eerlijk? Op het eerste gezicht overtreft deze lipstick al mijn verwachtingen: de textuur is romig en verzorgend voor mijn droge lippen, en de de kleur is al van bij het eerste laagje intens rood. Het nadeel? Hetzelfde geldt voor mijn man zodra mijn lippen nog maar in de buurt van de zijne komen. De schade op mijn gelaat blijft beperkt - een klein beetje rood op de kin en hier en daar een veegje bovenaan - maar you should see the other guy. En toch is dit zonder twijfel mijn nieuwe favoriete lipstick. Op voorwaarde dat er niet gekust moet worden natuurlijk.

Redactrice Valérie testte Givenchy, Le Rouge 333 Interdit, € 35,50 bij Ici Paris XL.

Valérie: “Zelden heb ik een lipstick getest die zo makkelijk aanbrengt. Hij voelt romig en zacht aan en zweeft haast over mijn lippen. Bovendien kleurt hij perfect binnen de lijntjes en heeft hij slechts één laagje nodig voor een vurig rood resultaat. Dat merkt ook mijn echtgenoot op, wanneer ik hem benader voor een stevige kus. ‘Moet dat, met die lippen?’ klinkt het meteen een tikkeltje dramatisch. ‘Absoluut.’ Zijn vrees blijkt trouwens gegrond, want hoewel mijn lippen zo goed als ongeschonden uit de strijd komen, kleuren die van hem ook vuurrood na onze (niet eens zo heftige) kus. Conclusie: deze lipstick draag je beter niet als je de man in je leven te vriend wil houden.

Redactrice Nele testte Maybelline, Superstay Matte Ink in 118 dancer, € 9,99 bij Kruidvat en Di.

Nele: “Wie me een beetje kent, weet dat ik geen voet - zelfs geen teen - buitenzet zonder een stel knalrode lippen. Ik ben dan ook al jaren verknocht aan mijn Bourjois Rouge Edition Velvet-lippenstift; sindsdien is er geen enkele dag voorbijgegaan dat ik zonder hem de deur uitga. Tot nu. Na jaren van lief en leed te delen kwam de aha-erlebnis en ook de scheiding met mijn favoriet. De textuur van deze lipstick en de vorm van het borsteltje zorgen ervoor dat je hem tot op de millimeter precies kan aanbrengen. Eventjes laten drogen en klaar is kees. Hoewel ik normaal altijd heel kritisch sta tegenover nieuwe producten, is het resultaat op z’n zachts gezegd verbluffend. Tien uur, een salade mét dressing, een rijke avondmaaltijd en een kwartiertje gesmak met mijn wederhelft later zit ie nog altijd op z’n plek. En ook bij mijn lief is er geen vleugje rood te bespeuren. Het - enige - nadeel? Je moet al goed schrobben met je make-upremoverdoekje om de knalrode tint van je lippen te halen. Maar hey, mij hoor je zeker niet klagen. Ik heb mijn nieuwe partner in crime gevonden!”

Redactrice Liesbeth testte Rimmel, Lasting Finish in 610 Lit, € 12,99 bij o.a. Kruidvat.

Liesbeth: “Het eerste wat me opvalt, is dat deze lipstick ontzettend romig is. Net of hij uren in de hitte heeft liggen smelten. Niet dus, met deze herfsttemperaturen. Door de zachte textuur is het ook heel moeilijk om binnen de lijntjes te kleuren. Dat begint al goed ... De reactie van mijn lief na een zedig kusje: ‘Amai, deze lipstick plakt. Dit is vreselijk, waarom doe je me dit aan?’ Beetje dramatisch, maar hij heeft een punt. De lippenstift hangt onmiddellijk overal. Aan mijn kin, en als we heel enthousiast zijn, zelfs aan zijn snor. Geschikt voor wie het op een eerste date heel preuts wil houden. Iets minder voor - nu ja - de rest.”