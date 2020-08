Getest: het nieuwe parfum van Zeeman dat nog geen 5 euro kost Sophie Vereycken Nele Annemans Liesbeth De Corte

28 augustus 2020

15u48 2 Style Zeeman lanceert morgen zijn allereerste parfum. Reden? De Nederlandse keten vroeg zich af hoe het komt dat parfums altijd zo duur zijn en wilde bewijzen dat het ook goedkoper kan. Dat ze daarin slaagden, is een understatement. Zo tel je slechtst 4,99 euro neer voor een flacon van 50 centiliter. Maar ruikt hij ook lekker?

Lucht, zo heten de twee nieuwe geuren van Zeeman. Een gewaagde keuze, want niemand koopt graag lucht. Al is het zoals we van Zeeman gewend zijn vooral als statement bedoeld. Want wie al eens in de parfumerie rondsnuffelde, is het ongetwijfeld al opgevallen: op het prijskaartje van de meeste parfums prijkt vaak een wel erg hoog getal. Dus wilden ze bij Zeeman tonen dat het ook goedkoper kan.

Het resultaat zijn twee unisex-flesjes, die nog geen 5 euro kosten. Fijn voor de portemonnee, maar hoe zit het met de geur? Om je meteen gerust te stellen: met de nieuwe parfums haal je allesbehalve gebakken lucht in huis. Onze redactie speelde voor testpanel.

Beautyredactrice Sophie: “Beide geuren zijn unisex (al neigen ze lichtjes naar de mannelijke kant). Bij de eerste spray overheersen meteen de aquatische geurnoten: als een fris zeebriesje. Aangenaam, maar persoonlijk word ik er niet echt wild van. Al zullen ze ongetwijfeld veel anderen wel kunnen bekoren. Wie bang was dat de goedkope prijs betekent dat je inboet aan sillage (parfum-slang voor: houdbaarheid en hoe goed het door anderen kan worden waargenomen): geen zorgen. Wanneer mijn man thuiskomt - een hele tijd nadat ik de geur op een papiertje heb geprobeerd -, is zijn eerste reactie: “Amai, het ruikt hier lekker”. En voila, we hebben al een fan gevonden.”

Hoofdredacteur Klaus: “Pfoe. Nee bedankt. Dat gele flesje is niets voor mij. Het ruikt te zoet, naar suiker en exotische vruchten. De blauwe variant is meer mijn meug: veel frisser. Het doet me denken aan mijn blauwe douchegel van Nivea. Hoe langer je hem draagt, hoe meer het wel opvalt dat er geen gestructureerde geuren in het flesje zitten. Hij is een beetje eentonig, dus ik vrees dat ik hem snel beu zou worden.”

Chef redactie Liesbeth: “Beide geurtjes komen me bekend voor maar springen er ook niet bepaald uit. Dat vind ik trouwens van veel parfums, ook de dure. Ik heb een lichte voorkeur voor de blauwe omdat je daar misschien van ver de zee in ruikt? Maar ik zou hem zelf niet dragen. Ik vertel er wel bij dat ik nogal trouw ben op vlak van parfums. Ik vind maar eens om de zoveel jaar iets wat ik graag ruik en daar blijf ik dan bij tot de volgende coup de foudre.”

Eindredactrice Geertrui: “Het is moeilijk om de geur van het gele flesje in te schatten. Eerst komt ie zoet en kruidig over, en krijg ik wat oosterse vibes. Best lekker, maar de geur lijkt snel te vervagen. De andere is meer standvastig. Of ik hem zou gebruiken? Twijfelgeval. Hij ruikt lekker mannelijk, maar ook een beetje naar toiletreiniger als je ‘t mij vraagt.”

Lay-outer Sofie: “Zijn deze parfums unisex? Ik vind de blauwe uitgesproken mannelijk, de gele uitgesproken vrouwelijk. Maar dat is geen slechte zaak. (lacht) Persoonlijk geef ik meestal de voorkeur aan mannelijke geurtjes, en dat is nu ook het geval. Van deze krijg ik een ultiem vakantiegevoel: zon, zee en strand. Het enige jammere is dat hij snel vervliegt. Voor mij mag hij nog een tikje straffer zijn.”

Showbizzredacteur Marc: “Het blauwe parfum vind ik lekker fris. Ik zou hem zeker durven te dragen. Het flesje ziet er wel wat cheap uit. Maar ach, voor 5 euro mag je niet klagen!”