Getest: facial tegen zonneschade

19 maart 2018

14u05 0 Style Dat zonnestralen onze huid verouderen en sommigen onder ons trakteren op onsierlijke bruine vlekken mag intussen — euh... — zonneklaar zijn. Maar je kan je huid een arsenaal aan wapens meegeven tegen de schadelijke effecten van de zon. Precies wat een ‘glow facial’ belooft.

Ik heb al eerder facials ondergaan, maar het was me nooit duidelijk waarom ik zoveel geld moest neertellen om mijn gezicht te laten stomen, een paar verdwaalde puistjes te laten verwijderen en een resem producten te laten aanbrengen. Dat zijn namelijk allemaal dingen die ik perfect thuis zelf kan doen. Maar huidexperte Farah laat me kennismaken met facials op een ander niveau. Ze neemt de tijd om mijn huid te bekijken en vast te stellen wat mijn grootste probleem is: melasma, oftewel overdreven pigmentatie.

«Er zijn twee types pigmentproblemen:de gewone zonneschade die iedereen oploopt door gewoonweg rond te lopen, en hormonaal gevoelige pigmentatie: het zogenaamde ‘zwangerschapsmasker’. Dat laatste lijkt op wolkjes op de huid, terwijl gewone zonneschade zich eerder manifesteert als kleine, bruine vlekjes. Dikwijls komen ze samen voor en ja, ook mannen kunnen hormonale pigmentatie hebben. Het is niet alleen een gevolg van zwangerschap.»

Ik ben gezegend met beide gevoeligheden, maar eerlijk: onder een huidscanner ziet zowat iederéén er vreselijk uit. Het is nu eenmaal onmogelijk om gewoon daglicht — dat evenveel verouderende UVA-stralen bevat als zonlicht — te vermijden, en ook achter glas — zoals in de wagen — word je er nog volop mee bestraald.

Zonnefilter

«De zon bestraalt je met de levensnoodzakelijke vitamine D, maar voor de rest is ze genadeloos voor je uiterlijk», zegt Farah. «Daarom moet je altijd een zonnefilter dragen, óók als er geen zon is. Het is een groot misverstand dat je alleen zonnebescherming moet dragen als de zon schijnt. Als je je wil beschermen tegen zonnebrand is dat oké, maar wie ook wil beschermen tegen huidveroudering, draagt ook in daglicht een hoge zonnefilter in combinatie met anti-oxidanten zoals vitamine C, zeker in de maanden maart tot en met oktober.»

Ik ben alvast overtuigd, al word ik door familie en vrienden uitgelachen met mijn hoge vampiergehalte. Maar als er vandaag iemand zal stralen, zal ik het zijn!

Wat is een ‘Glow Facial’ ?

Wat is het? Een gezichtsbehandeling die de doorlaatbaarheid van de huid bevordert, de celvernieuwing stimuleert met hoog gedoseerd, gestabiliseerd vitamine C , en hydrateert en versterkt met een treinvracht aan anti-oxidanten. Dit gebeurt door middel van microneedling: honderden micro-gaatjes die de aanmaak van collageen en de doorlaatbaarheid van de huid stimuleren. Zo kunnen de stoffen dieper ingebracht worden dan je zelf kan doen.

Wat belooft het? De huid wordt versterkt op vlak van pigmentatie en huidveroudering voor de komende zomerperiode.

Ideaal voor? Wie last heeft van pigmentatie (het verschijnen van onregelmatige bruine vlekken bij het minste straaltje zon), maar ook iedereen die graag een stralende teint wil.

Voor wie is het niet? Mensen die geen geld willen uitgeven aan hun gezicht of geen belang hechten aan zonnebescherming.

Prijs: 175 euro. De behandeling duurt 60 minuten.

Ons testadres: Art Medico, Coupure Links 629/001, 9000 Gent. 09/296 62 55. Art Medico heeft ook vestigingen in Wolvertem (Brussel) en Luxemburg. www.art-medico.be

