Getest en goedgekeurd: Kim Kardashian lanceert Shazam voor kleren SV

15u21 0 Photo News Style Een mooie outfit gespot op Instagram of je favoriete serie? Die kan je met dank aan Kim K. nu ook razendsnel zelf in huis halen. De reality ster lanceerde immers een app die meteen op zoek gaat naar een gelijkaardige outfit. En ja, dat werkt prima.

De opzet is heel simpel: je neemt een screenshot met je telefoon, laadt die op in de app, toepasselijk genaamd Screenshop, en je krijgt meteen een heleboel alternatieven voorgeschoteld. Zelf is ze overtuigd fan: "Ik heb ook al oude Hollywoodfilms getest, bijvoorbeeld voor Halloween. Van Marilyn Monroe tot Madonna, ik kreeg altijd leuke voorstellen die perfect pasten bij wat ik zocht."

Dat de realityster zelf enthousiast is over haar eigen app, is niet zo verwonderlijk. Maar ook wij moeten toegeven: het wérkt. Zie hieronder onze test:

