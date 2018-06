GETEST. Een facelift zonder snijden of prikken Eva Van Driessche

26 juni 2018

13u02 0 Style Wat als je helemaal geen fan bent van botox of fillers, maar je gewoonlijke gelaatsbehandeling toch ook niet meer heel veel uithaalt? Electrostimulatie geeft je huid ook een zichtbare boost op een (bijna) pijnloze manier. Met een klein hartje gingen we testen.

Als beautyjournalist heb ik honderden crèmes getest, smeer ik op elk lichaamsdeel wel een ander product en moet ik soms de vervelende taak op mij nemen om een spabehandeling te testen. Maar van één ding blijf ik al jaren ver weg: cosmetische ingrepen. Of het nu een stevige peeling, een spuitje botox, een filler of een roller met kleine naaldjes is...het doet me allemaal aan foltertuigen denken en ik voel me er niet meteen mooier door worden.

Hoewel sommige 26-jarige collega's me gek verklaren - "Als ik dat mocht testen had ik het zonder aarzelen al gedaan!" - blijf ik geloven dat je écht geen pijn hoeft te lijden om mooi te zijn. Ik hou van gezichtsverzorgingen met lekkere maskers die inwerken terwijl je wegdoezelt in warme handdoeken bij ontspannende dolfijngeluiden. En ik hou van de natuurlijke benadering: jezelf, maar gewoon een tikje frisser. That's my kind of beauty.

Alleen...deze zomer word ik 40 en écht veel haalt zo'n maskertje dan niet meer uit. Dus laat ik me voor één keer wel overtuigen om de nieuwe 'Superboost'-behandeling te testen bij Ikari, nadat de PR-dame me wel 10 keer heeft bevestigd dat het "écht geen pijn doet".

Electrostimulatie: gekke bekken

"De perfecte symbiose tussen de zachtheid van een cosmetische behandeling (pijnloos) en de impact van een medische behandeling", zo wordt de superboost omschreven. Dat lijkt me dus wél geschikt voor mij. De eerste stappen zijn ook heel herkenbaar: een zachte reiniging, een huidanalyse en dan worden de toestellen (die me meteen aan de tandarts doen denken) dichterbij geschoven.

Eerst volgt er een behandeling met jet-stream. Een naaldloze manier om actieve stoffen tot diep in de huid te pompen onder hoge druk. Dit prikt hier en daar omdat er vitamine C gebruikt wordt voor mijn huid. Maar echt vervelend is het niet, je schrikt gewoon een beetje van het geluid.

Daarna volgt de belangrijkste stap: electrostimulatie van de spieren. Door je spieren impulsen te geven op de juiste plekken kan je wenkbrauwen liften, ogen openen en de huid mooi strak maken. First things first. Het doet geen pijn. Niet echt. Maar heel leuk vind ik het ook niet. Je spieren trekken onder impuls van de stroomstootjes samen. En dat gebeurt heel heftig. Ik zie lichtflitsen voor mijn ogen en voel mijn gezicht allemaal gekke bekken trekken. Ik twijfel als de dermatologe vraagt of ik nog een rondje aankan voor meer resultaat. Maar kom, nu ik hier al lig, wil ik wel even doorzetten.

Ik ben eigenlijk heel blij als het voorbij is. De dokter ziet zelf enorme verbetering, ik merk het nog zo niet. Het resultaat zou nog beter zijn na vier dagen en na 8 dagen is het optimaal. Het is heel moeilijk om dat zelf te zien omdat je natuurlijk niet volledig rimpelloos bent achteraf. Wel voelt mijn huid heel erg goed aan. Wekenlang (ik ben nu op dag 11) is mijn huid rozig, egaal en wat steviger. Ik krijg ook veel complimentjes, mensen vinden dat ik er uitgeslapen (klopt niet, ik slaap maximum vijf uur dankzij mijn dochter) en slanker (klopt ook niet) uitzie.

Iets voor jou?

Een superboost is best prijzig (€ 150 euro per zone), maar heeft dus wél meer effect dan een gewone gelaatsverzorging. Je kan het prima als boost voor een speciale gelegenheid doen (minimum vier dagen voor het event dus) of in een reeks om echt langdurige resultaten te boeken. Het kan je huid strakker maken, liften, acne milder maken en de doorbloeding stimuleren. Wat het niet aanpakt, zijn diepe rimpels of pigmentatie.

Meer info vind je op www.ikariskinexperts.com