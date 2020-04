Getest: dit zijn de favoriete droogshampoos van de NINA-redactie

Naast onze favo joggingbroek, legging, slippers, oversized trui - en wijn, uiteraard - hebben we nog één product dat ons al weken door de lockdown sleurt. Onze verlosser van een vettige coupe, dé uitblinker in tijdwinning én een onvervalste voorvechter van volume: we hebben het natuurlijk over onze o zo geliefde droogshampoo. Maar welk exemplaar lost al die verwachtingen ook daadwerkelijk in? Deze zijn alvast getest én helemaal goedgekeurd door onze redactie! Meer tips & tricks voor je haar vind je onze thuisblijfgids

1. Shampure Droogshampoo van Aveda

Redactrice Valérie: “Het was best even wennen, zo’n droogshampoo zonder drijfgassen, maar eens gewend aan de andere manier van werken was ik helemaal verkocht. Shampure van Aveda zit in een flexibele plastic fles, waardoor je op de verpakking kan knijpen en je zo een wolkje poeder over je lokken verstuift. Best handig, eens je doorhebt hoe het werkt. Bovendien doet deze droogshampoo heel goed z’n werk. Hij verwijdert overtollige vettigheid, zonder daarbij een doffe witte waas achter te laten op je haar. Hij geurt ook heerlijk kruidig, en frist op deze manier je lokken ook echt op. Enige minpuntje is het prijskaartje van deze droogshampoo. Voor een flesje tel je immers 31 euro neer. Da’s zeker niet niets, maar daar tegenover staat gelukkig wel dat je er heel wat product voor in de plaats krijgt, en dus ook erg lang met één verpakking kunt doen.”

Aveda, Shampure Droogshampoo, 31 euro.

2. Droogshampoo voor lichte tonen van Moroccanoil

Redactrice Margo: “Ah droogshampoo, de heilige graal der beautyproducten in mijn badkamerkast. Voor zij die nu meteen denken ‘tuurlijk, zo’n stinkend wit poeder dat niet meer uit je haar gaat, no thanks’. Dan ken je de droogshampoo van Maroccanoil duidelijk nog niet. De eerste keer dat ik met het product in contact kwam was ik meteen verkocht. De arganolie (waar het merk voor bekendstaat) wordt ook in deze handige spuitbus gebruikt en zorgt ervoor dat je lokken niet uitdrogen. Je haren voelen daarnaast niet alleen fris en gezond aan, ze ruiken ook nog eens lekker. Daarnaast heeft het merk voor dames met donker haar een speciale droogshampoo ontwikkeld. Win-win-win dus!”

Moroccanoil, Dry Shampoo Light Tones, 13 euro.

3. Style Dry Shampoo van Keune

Redactrice Sophie: “Ik ben over het algemeen geen fan van droogshampoo. Of toch niet waarvoor hij bedoeld is. Mijn motto is: als het vettig is, was ik het gewoon. Even simpel als effectief. Toch heb ik altijd een exemplaar in mijn badkamer staan. Ik mag droogshampoo dan niet gebruiken als manier om het wassen een dagje uit te stellen, ik vind het wel een geweldig stylingproduct. De Style Dry Shampoo van Keune is in dat opzicht een favoriet: naast een fris gevoel, geeft hij het haar als het ware een instant lift. Het transparante zetmeel absorbeert talg en olie, maar doet het haar ook een klein beetje opzwellen. Hallo, volume. En toegegeven, het is nooit slecht om een back-upplan te hebben voor die zeldzame ochtenden waarop de snoozeknop het toch van mijn wilskracht wint.”

Keune, Style Dry Shampoo, 19,40 euro.

4. Anti Grease Droogshampoo van Syoss

Redactrice Nele: “Toegegeven, ik ben al een aantal jaren he-le-maal verknocht aan droogshampoo, maar sinds de lockdown kan je het gerust een verslaving noemen. Voor die enkele tripjes naar de supermarkt weiger ik immers om mijn ontplofte coupe helemaal te wassen, m'n lokken te voorzien van een laagje conditioner, serum, anti-heatspray, om ze vervolgens te drogen aan de lucht en een halfuur lang steil te krijgen. Ik ben namelijk de trotse eigenaar van een bos weelderige manen, niet de elegante variant à la Beyoncé of J.Lo, wel de opstandige waar zelfs Simba jaloers op zou zijn. Om maar te zeggen: mijn haardos wassen en hem in vorm krijgen is een taakje dat ik het liefst zo lang mogelijk uitstel. Mijn redder in haarnood is dan zonder twijfel de Anti Grease Droogshampoo van Syoss. Makkelijk in gebruik - sprayen, even laten inwerken, goed masseren met een handdoek en klaar is kees -, laat nagenoeg geen witte waas achter na het uitborstelen, en geeft je niet één maar twee dagen een fris gevoel. Bonus: hij is ook nog eens erg vriendelijk voor je portemonnee!”

Syoss, Anti Grease Droogshampoo, 4,99 euro.

5. Divine Brunette droogshampoo van Batiste

Redactrice Birte: “De allerbeste droogshampoo is voor mij die van Morocconoil, al moet ik toegeven dat die van Batiste een zéér nipte tweede is. En die laatste is een pak budgetvriendelijker. Ik gebruik zelf de droogshampoo speciaal voor brunettes. Ruikt lekker, is heel makkelijk in gebruik - op je haar spuiten, laten intrekken, uitborstelen en klaar -, laat geen sporen na én geeft je haar extra volume. Bovendien blijft het er na gebruik echt wel een paar uur lekker fris uitzien. Zeker qua prijs-kwaliteit dus mijn absolute favoriet!”

Batiste, Divine Brunette droogshampoo, 6,49 euro.

6. Perfect Hair Day Dry Shampoo van Living Proof

Redactrice Nathalie: “Ik denk dat ik ongeveer al elke droogshampoo uitgetest heb die er te testen valt. Meestal ben ik wel tevreden met het resultaat … tot ik een kwartiertje later een spiegel passeer, en moet concluderen dat mijn haardoos veranderd is in een suikerspin. Of een nog vettiger hoopje pierenverdriet dan het voorheen was. En dat is exact de reden waarom ik bij dit exemplaar van Living Proof uitkwam: niet alleen omdat Rachel uit Friends erbij zweert, maar ook omdat het een speciaal ingrediënt zou bevatten dat het vuil niet maskeert, maar absorbeert. Daardoor heb je in een mum van tijd opnieuw een weelderige en frisse haardos. Dat verschil voel je aanvankelijk vooral in de portemonnee: met een prijs die rond de 25 euro schommelt, is hij toch wat duurder dan de supermarktvarianten. Maar het moet gezegd: de verpakking mag dan nog zo bescheiden zijn, het resultaat is dat niet. Volume. Een frisse geur. Lokken die weelderig wapperen in de wind zonder een spoortje vet: aha-erlebnis! Bonuspunt: het geïrriteerde, kriebelige gevoel dat ik vaak van andere droogshampoos krijg, blijft hier achterwege – en dus hoef ik niet de helft van de dag als een bezetene op mijn hoofd te krabben. Oké, het prijskaartje is een serieuze domper. Maar het feit dat deze droogshampoo niet één maar meerdere dagen werkt (ook de dag erna ruikt mijn haar nog fris) maakt dat helemaal goed.”

Living Proof, Perfect Hair Day Dry Shampoo, 27,70 euro.

7. Glamorous Volumizing Dry Shampoo van Roze Avenue

Redactrice Liesbeth: “Sinds mijn 16e loop ik rond met een froufrou. Door wind, (nat en Belgisch) weer en wrijving met mijn voorhoofd durft die pony relatief snel vettig te worden, terwijl de rest er nog pico bello uitziet. Om maar te zeggen: droogshampoo is al jaar en dag mijn beste vriend. Recent heb ik Glamorous Volumizing Dry Shampoo van Roze avenue ontdekt. Die maakt in één klap komaf met mijn ander kapseleuvel. Ik heb weinig en dun haar, en deze droogshampoo tovert mijn coupe futloos meteen om naar een coupe va-va-voom. Genoeg volume, zonder dat het te fake lijkt – bij andere droogshampoos krijg je vaak het overdreven pruik-effect. Extra pluspunt is dat hij kleurloos is en niet chemisch ruikt. Iets wat je bij andere merken wél voorhebt. Het prijskaartje is niet min, maar je krijgt er een aangename bloemetjesgeur en knap kapsel voor in de plaats. Goeie deal, als je ’t mij vraagt.”

Roze Avenue, Glamorous Volumizing Dry Shampoo, 26,50 euro.