Getest: de ouder/kind box van Zalando "Perfect gematcht en zelfs die te kleine broek past" Kristel Mauriën

20 mei 2018

10u58 0 Style Zalon, de oline stylingservice van Zalando, breidt zijn diensten verder uit. Voortaan kan je ook een ouder-kindbox bestellen met op elkaar afgestemde outfits voor jezelf en je oogappel. Wij probeerden het uit.

Sinds vorig jaar heeft Zalando in België een online stylingservice, Zalon, waarbij klanten gratis persoonlijk kledingadvies kunnen krijgen van een ervaren styliste. Nu breiden ze de dienstverlening verder uit met speciale boxen die één à twee outfits voor mama of papa én hun kind bevatten. De Zalon-stylisten omschrijven het opzet als ‘Mini & me, looks die ouder en kind nog dichter bij elkaar brengen’. Dat dichter bij elkaar brengen is misschien wat overdreven, maar het bespaart je als ouder wél behoorlijk wat tijd als je niet zelf een leuke outfit voor jou en je kind moet gaan zoeken tussen meer dan 3.000 merken en ruim 300.000 artikelen op de website van Zalando.

