Getest: de mascara waar het internet wild van is Valérie Wauters

13 november 2019

15u52 0 Style Een mascara die lengte én volume geeft, zonder dat gevreesde spinnenpootjeseffect. Is dat niet waar we allemaal naar op zoek zijn? Het internet is momenteel in de ban van een spotgoedkope mascara die spectaculaire resultaten zou geven. Wij namen de proef op de som!

Op Reddit dook een foto op van een gebruikster die lyrisch is over een mascara van amper € 3,39. Lash Princess van Essence zou alles hebben waar we in een goede mascara naar op zoek zijn. De tube belooft lengte én volume te geven, voor dat alom gewilde valse-wimpereffect.

De Reddit-post:

Reden genoeg om naar de dichtstbijzijnde Kruidvat-vestiging te rennen en een exemplaar op de kop te tikken. Met hooggespannen verwachtingen ga ik aan de slag met de tube. Hoewel ik ondertussen behoorlijk wat ervaring heb met het aanbrengen van mascara, vraagt deze tube toch een flinke portie behendigheid. En hoewel ik bijzonder voorzichtig te werk ga, zit ik quasi meteen -waarschijnlijk door de ‘natte’ formule- opgezadeld met enkele zwarte vegen op mijn wenkbrauwbot. Echt snel droogt de mascara trouwens niet op, waardoor mijn pogingen om alles netjes weg te werken toch een dikke twee minuten in beslag nemen. Hoewel het aanbrengen dus niet zonder slag of stoot gaat, zijn de resultaten gelukkig wel om blij van te worden: mijn wimpers zien er langer, voller en opvallender uit. Bovendien blijft de formule doorheen de dag muurvast op z’n plek zitten, en heb ik ‘s avonds behoorlijk wat poetswerk om alles weer verwijderd te krijgen. Kleine kanttekening: let ook op hoeveel laagjes mascara je aanbrengt. Wie voor een subtiel effect kiest, brengt best 1 laagje aan, twee laagjes geven een opvallende look en vanaf 3 lagen bevind je je in spinnenpoten-territorium.

De Lash Princess mascara van Essence is onder andere te koop bij Kruidvat voor € 3,39.