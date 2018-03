Getest: de beste nieuwe sheet maskers die je huid nu nodig heeft Eva Van Driessche

31 maart 2018

12u28 2 Style De hype van de sheet maskers is nog niet voorbij. Vinden we prima, want je hoeft er helemaal geen selfie mee te nemen voor Instagram om te genieten van de voordelen. Ze geven je huid een stevige boost...en dat is precies wat we nu na de winter nodig hebben.

1. Starskin pro micro-filler Mask Pack

Wat het belooft: Hyaluronic Acid Micro-Pyramids injecteren de huid met een geconcentreerde cocktail van hyaluronzuur (hydratatie!), plant-EGF, stamcellen uit planten en Floret DNA die allemaal op huidveroudering zouden werken voor een jeugdige stralende glow.

De test: Deze ziet er heel medisch uit, met zelfs een spuitje bij (wees gerust: geen naald!). Het is even wat gedoe om het masker op te brengen, eerst breng je de emulsie uit het spuitje aan. Het is een korrelige textuur die je zachtjes moet inmasseren. Daarna gaat het masker erover. Er is zoveel overtollig product dat ik er meteen ook maar mijn decolleté, armen en benen mee insmeer. Dan is het 20 minuutjes rusten en het overtollig serum een hele nacht laten inwerken.

Resultaat? Wow. Mijn mond valt toch een beetje open. Ik ga heel dicht bij de spiegel staan om goed rond te speuren, maar echt waar, de fijne lijntjes rond mijn ogen, op mijn voorhoofd en rond mijn mond zijn opgevuld. Mijn huid is minder rood en ziet er inderdaad een jaartje jonger uit. Tijdelijk waarschijnlijk, maar ik vind dit resultaat toch zeer de moeite. Voor herhaling vatbaar. (evd)

2. Filorga Hydra Filler Mask

Wat het belooft: superhydratatie met hyaluronzuur en een 'plumping' effect, wat zoveel betekent als dat je huid een beetje uitgedeukt wordt en er voller uit zou zien na gebruik

De test: het masker is deze keer makkelijk los te maken, je hoeft slechts één laagje te verwijderen. Er zit zoals altijd veel overtollig product in de verpakking, dat ik eerst wat uitsmeer. Dit masker geurt niet, wat ik wel prettig vind omdat mijn gevoelige huid op teveel parfum kan reageren. Het masker kleeft goed aan je huid, ik kan nog makkelijk verder klussen in huis. Alleen aan de ogen is het wat krap, dus daar moet ik de openingen iets bijscheuren. Dan is het een kwartiertje wachten.

Resultaat? Mijn huid voelt streelzacht aan. Ik deed de avond ervoor al een peeling en in combinatie geeft het goede resultaten. Make-up is meteen makkelijk aan te brengen en mijn huid heeft een gezonde gloed. Prima als oppepper voor een feestje! (evd)

3. B.A.R aloë vera sheet mask

Wat het belooft: een mooiere huid in minder dan 30 minuten. Dit masker met aloë vera, vitamine E en collageen moet je huid hydrateren, verzachten en de glans terugbrengen.

De test: Als ervaren sheet mask-gebruiker weet ik me ook met dit exemplaar meteen raad. Dit maskertje is erg gebruiksvriendelijk. Na eerst mijn gezicht te reinigen en droog te maken, haal ik het masker uit zijn verpakking en breng ik het aan. Het voelt erg koud en verfrissend aan op de huid. Wat me wel meteen een beetje verbaasde, is dat er bij dit masker twee 'klepjes' zijn die over je ogen moeten. Iets dat ik hiervoor nog nooit ben tegengekomen. Ik besluit ze dan toch maar uit te testen maar na welgeteld vijf minuten laat ik ze toch maar voor wat ze zijn, een half uur in de badkamer zitten met mijn ogen gesloten is niets voor mij.

Het resultaat? Ik moet toegeven: mijn huid voelt zachter aan en glanst meer. Ik ben oprecht aangenaam verrast van het resultaat van dit masker, want ik heb ook het gevoel dat mijn huid er minder rood uitziet dan voordien. Misschien krijgt het zelfs een vaste plaats in mijn beauty routine! (mv)

4. Garner SkinActive Hydra Bomb tissue masker

Wat het belooft: Een ultra hydraterende mix van granaatappel, hyaluronzuur en hydraterend serum moet een uitgedroogde winterhuid in 15 minuten weer tot leven brengen door intens te hydrateren en fijne lijntjes in het gelaat zichtbaar te verminderen.

De test: Normaal zweer ik bij kleimaskers om mijn huid een boost te geven, maar bij een sheet masker komt wel een pak minder troep kijken, hoopte ik. Na het reinigen van mijn huid haal ik het masker uit de verpakking. Een beetje klungelig breng ik het tissue aan op mijn gezicht. Anders dan bij mijn favoriete kleimasker voelt het meteen fris aan. De gaten voor de ogen sluiten wel angstaanjagend dicht aan tegen mijn oogleden (een zone die ik liever vermijd omwille van overgevoeligheid), maar als ik de verpakking mag geloven, is er geen reden tot paniek. Dit masker is geschikt voor elk huidtype, zelfs een gevoelige huid. Met een gerust hart laat ik het masker zijn werk doen. Wanneer mijn timer na 15 minuten van zich laat horen, kan ik het zelfs niet laten om nog vijf minuten langer te genieten van de verfrissing. Daarna verwijder ik het masker en masseer ik het overtollige serum in mijn huid.

Resultaat? Van die koude wintermaanden is geen spoor meer te bekennen. Mijn huid straalt, is zichtbaar minder rood en mijn wangen zijn net twee zachte babybilletjes. Nog een kleine tip: als je (enkele uren) na het masker make-up wilt aanbrengen, maak je de huid wel best even schoon met wat micellair water. Het blijft namelijk nog lang op je huid liggen. (cd)