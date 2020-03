Kruidvat Gesponsorde inhoud Getest: 7 nieuwe vegan make-upproducten van Kruidvat in een dag- en nachtlook Aangeboden door Kruidvat

13 maart 2020

09u00 0

Na een slimme pr-stunt onder het pseudoniem Udäv Krit maakte Kruidvat recent bekend dat ze een nieuwe vegan make-uplijn uitbrengen. Het motto? Less is more. En dat vertaalt zich in een handvol essentiële, Scandi-inspired producten die niet nodeloos complex zijn en doen wat ze moeten doen. Wij testen of ze die belofte waarmaken met een simpele day-to-nightlook.

Udäv wat?

Udäv Krit was het pseudoniem dat Kruidvat de voorbije weken gebruikte in hun campagne voor hun nieuwe make-uplijn. Met de slimme pr-stunt wilde Kruidvat onder de aandacht brengen dat we ons te vaak laten verleiden door klinkende namen en luxueuze marketing, terwijl er aan mooie en kwalitatieve make-up geen duur prijskaartje hoeft te hangen.

Met de nieuwe lijn wil Kruidvat nu na tijden van extravagante Koreaanse skincare en scherpe contours en eyeliner terugkeren naar de essentie. Een paar betrouwbare producten voor een natuurlijke look en een gezonde glow: meer hoeft niet in je make-uptas te zitten. Zo sluit Kruidvat aan bij de filosofie van Scandi-beauty: daar in het hoge noorden geloven ze echt in ‘lagom’ en less is more. Fijne bonus: alle producten zijn honderd procent vegan.

Mooie beloftes die we aan een kritische test onderwerpen. Kunnen we met de nieuwe producten in een handomdraai een frisse everyday make-uplook creëren? En kunnen we die ’s avonds even snel in een feestelijke avondlook transformeren? Het verdict is gunstig: ja, het kan! En elk product verrast.

Van een Everyday look in 5 stappen…

Stap 1.

We brengen de Beyond Gold Oil Blend Glow Primer aan over ons hele gezicht. De naam is een mondvol, maar het product hebben we in een wip opgesmeerd met het handige pipetje. Het is een olie, maar geen vettige die op de huid blijft liggen. De primer trekt mooi in, doet ons gezicht zacht aanvoelen en geeft inderdaad een subtiele glow af, waardoor de huid er fris en jeugdig uitziet.

Stap 2.

We brengen een concealer aan onder de ogen, rond de neus en op gebieden waar de huid wat roder is. Dankzij de primer ziet die er net een tikkeltje egaler en natuurlijker uit. Alsof we helemaal niks gesmeerd hebben! Afpoederen doen we met de Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder. Doet denken aan een heel subtiele highlighter en ja, hoor: het poeder geeft ons gezicht een erg lichte en flatterende shimmer. Voelt ook vederlicht aan op de huid. Heerlijk.

Stap 3.

De Arch Perfector Eyebrow Micro Pen ziet er een beetje intimiderend uit, met die drie tandjes. Maar ga met een zachte hand aan de slag en je ervaart al snel hoe makkelijk het is dat je met één beweging drie lijntjes tekent. Voor ons is de kleur iets te donker, maar het effect blijft indrukwekkend: het lijkt alsof we echte wenkbrauwhaartjes hebben bijgetekend. Tip: wel goed de beweging van je natuurlijke haartjes volgen.

Stap 4.

Mascaratijd! We gebruiken de Maxx Drama Volume + Length Mascara en wauw: al na een drietal lagen zien onze wimpers er dikker en langer uit. Het borsteltje is groot, maar toch verrassend makkelijk te hanteren (geen vlekjes op onze oogleden!) en de formule is klontervrij, vloeibaar – maar niet té – en extra gepigmenteerd voor meer intensiteit.

… naar een avondlook in een-twee-drie

Stap 1.

Met het Days Like This Nude Eyeshadow Palette* en een stel oogschaduwborstels transformeren we de day-to-day look die we op hebben vliegensvlug in een va-va-voomlook. We brengen eerst de lichtste matte bruine kleur over ons hele ooglid aan. De formule is heerlijk: de oogschaduw brengt mooi egaal aan en waaiert vanzelf mooi uit. Hetzelfde geldt voor de donkerdere matte bruine tint die in onze arcadeboog en op onze onderste wimperlijn meer diepte creëert. Als finishing touch komt de bruine, shimmery oogschaduw op het bewegend ooglid voor een extra tikkel glamour. De microscopische glitters zijn subtiel, de glans is intens: precies zoals het hoort. En geen fall-out onder onze ogen!

Stap 2.

Geen ooglook zonder eyeliner! De Infallible Flicks Glossy Eyeliner Pen van Kruidvat is een handig en superfijn penseeltje dat strakke en glossy zwarte lijnen zet. Zelfs al dragen we al mascara, we kunnen met de Eyeliner Pen toch dicht genoeg bij onze wimperlijn komen. En ook een kleine flick op het einde van het lijntje – zijn we normaal geen held in – gaat vanzelf.

Stap 3.

Halleluja voor highlighter, goed voor een instant feestelijke look. We brengen de Gorgeous Glow Illuminating Face Drops aan en wauw. De formule is een tikkeltje roze, maar niet té en geeft onze jukbeenderen een subtiele blush. De glitters leven volgens het motto ‘shine bright like a diamond’ en laten het licht dansen op ons gezicht. We zien er instant fris, vrolijk en stralend uit, letterlijk. Hier geldt trouwens: a little goes a long way. Van deze tube zullen we nog láng genot hebben. Als allerlaatste touch werken we de look af met een lippenstift.

*Kruidvat bracht ook een Nights Like This Eyeshadow Palette uit (perfect voor een smokey eye-avondlook!), maar dat was niet beschikbaar voor deze test.

Shop de essentials van de nieuwe make-uplijn van Kruidvat nu al online op www.kruidvat.be of in een van de Kruidvatwinkels vanaf 17 maart. Prijzen variëren tussen € 2,79 en € 5,99.