Gespot op WECANDANCE: de bandana 3 x anders Nele Annemans

10 augustus 2019

13u47 0 Style Wij voorspelden het Wij voorspelden het hier al, en werd en masse bevestigd op fashion-, food- en muziekfestival WECANDANCE: de bandana is hipper dan ooit. Wij zagen hem in 3 varianten.

1. De tulband

We zien hem nog niet zo vaak in het straatbeeld, maar als we de fashionista’s op WECANDANCE mogen geloven is hij dé nieuwe bandanatrend: de tulband. Er zijn tal van variaties mogelijk dus laat je creativiteit de vrije loop. Niet zo handig? Ga dan gewoon voor een kant-en-klaar exemplaar.

2. De vierkanten bandana

Ook de vierkanten bandana is opnieuw aan een opmars bezig. We zagen hem al in de jaren 90 maar nu duikt hij ook steeds meer op op de festivals. Om hem als hoofddeksel te gebruiken, vouw je je doek of sjaaltje dubbel waarna je hem knoopt aan de achterkant van je hoofd.

3. De buisvormige bandana

Uiteraard kon ook de buisvormige bandana niet in het lijstje ontbreken. Die staat nog altijd met stip op een als meest populaire variant van de sjaaltjestrend. Je kan hem netjes in de lengte dubbelvouwen en om je hoofd knopen of gewoon rond je hoofd wikkelen. Mag het iets meer zijn, maak er dan een strikje of knoop in.

Wil je ook helemaal meezijn met de bandanatrend? Wij selecteerden alvast onze favorieten!

1/ Tulband, € 14,95, via bol.com.

2/ Pull & Bear, € 7,99, online en in de winkels te koop.

3/ H&M, € 7,99, online en in de winkels te koop.

4/ Veritas, € 12,99, online en in de winkels te koop.

5/ Mango, € 9,99, online en in de winkels te koop.

6/ Zara, € 12,95, online en in de winkels te koop.