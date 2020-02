Gespot op New York Fashion Week: afgebladderde nagellak LDC

14 februari 2020

08u37

Bron: Vogue 0 Style Heb je soms last van afgebladderde nagellak? Bij commentaar kan je vanaf nu spitsvondig reageren: “It’s called fashion, look it up”. Het modelabel Khaite stuurde tijdens New York Fashion Week immers enkele modellen de catwalk op met een afgesleten kleurtje op de nagels.

Tijdens de modeweken tonen modehuizen hun allernieuwste collecties en daarbij willen ze natuurlijk zo veel mogelijk opvallen. Khaite heeft dat goed in het snuitje. Het Amerikaanse merk sprong in het oog omdat ze hadden gekozen voor een ietwat aparte beautylook: alle modellen hadden afgebladderde nagellak.

En ja, dat was een bewuste keuze. Dat vertelt manicurist Jin Soon Choi aan Vogue. Tijdens de show had ze alle modellen voorzien van twee lagen zwarte nagellak. In plaats van de lak rustig te laten drogen, maakte ze een veeg. Zo creëerde ze een gerafeld randje.

“Zo zag het er tenminste realistisch uit”, vertelt ze verder aan het magazine. “Het creëert een coole grungy look. Extra pluspunt is dat iedereen het kan dragen. Mannen, vrouwen, het maakt niet uit wie je bent.”