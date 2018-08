Gespot: de mooiste outfits van WeCanDance (en zo draag jij ze komende herfst)

David Devriendt

13 augustus 2018

16u02 1 Style Cactussen à volonté, een schuur van Calvin Klein en bergen zand. Het strand van Zeebrugge werd dit weekend herschapen tot een prairie, recht uit een spaghettiwestern. Het Wilde Westen in West-Vlaanderen. Allemaal dankzij het elektronische festival WeCanDance en zijn dresscode ’Acid Cowboy’. Supertrendy, want volgend seizoen wordt westernmode een gigantische hit. In de overdaad van ruitenhemdjes, bandana’s, stoere boots en perfecto’s gooide NINA.be haar lasso uit en strikte zo zeven stijlvolle cowgirls (en een coole cowboy).

Kinza Assecour

Salesassistent bij luxeboetiek Verso en influencer

Over WeCanDance: “Het is mijn eerste keer. De mix van muziek, kunst en mode vind ik superleuk.”

Outfit: “Ik ben helemaal voor de seventiesvibe gegaan. Mijn suède rok is van het Franse merk Maje, mijn top van Zara. De accessoires zijn allemaal vintage; een haarband van Gucci en een tasje van Chanel."

Ultieme westernstylingtip: “Volg je eigen stijl zodat het geen verkleedfeestje wordt.”

Violette Van de Vondel

Departmentmanager & Other Stories Gent

Over WeCanDance: “Zot hoe iedereen er hier voor gaat en zich verkleedt. Maar voor mij mag het toch nog iets heftiger zijn, en mag er nog meer gedanst worden.”

Outfit: “Ik wou per se deze gouden broek dragen. Hij is van mijn moeder. Ik vind het wel grappig om het thema niet te serieus te nemen en te lachen met cowboys. Als geweer had ik een banaan mee, maar die heb ik al opgegeten. Voor mijn Gucci Marmont heb ik lang gespaard. Ik freak op dure tassen.”

Ultieme westernstylingtip: “Cowboyboots! Je kan ze heel goed combineren op een lange rok, skinny jeans, straight jeans, een perfecto, een jeansjasje en zelfs op een lange mantel.”

Jouls Nolmans

Kapster

Outfit: “Ik ben voor zwart gegaan, dat vind ik altijd klasse uitstralen. De lange, doorzichtige cardigan is geborduurd met gouden applicaties en heb ik op de kop getikt in Dubai. De tas is van Moschino, en mijn boots van Balenciaga.”

Ultieme westernstylingtip: “Cowboyboots met een zilveren accent. Lekker stoer!”

Julie Clautier

Pr-manager

Outfit: “Dit thema is helemaal op mijn lijf geschreven. Ik heb weinig moeite moeten doen om mijn look samen te stellen. Enkel de hoed ben ik speciaal gaan zoeken in een vintageboetiek. Mijn boots komen van Office, een Londens merk, en mijn zonnebril is van Chloé. De jumpsuit komt van Zalando. Ik ga altijd voor de stoerdere stuks.”

Ultieme westernstylingtip: “Probeer eruit te springen met diepe aardekleuren, en zoek naar items die jou typeren.”

Alexandra Schouteden

Advocate

Over WeCanDance: “Ik kom hier al jaren, en alles is hier heel mooi. De locatie, de inrichting, de mensen … Het totale plaatje klopt.”

Outfit: “De transparante bloemenjurk heb ik gekocht op de Engelse webshop Boohoo.com. Mijn vilten hoed is van & Other Stories, de boots van Sacha. Ik hou wel van een edgy look.”

Ultieme westernstylingtip: “Schenk aandacht aan de details. De juiste accessoires zijn belangrijk. Een volledige cowboy-outfit vind ik al snel too much.”

Louise Proots

Zit in het derde jaar communicatiewetenschappen

Outfit: “Het speciaalste aan mijn look is de broek. Die komt uit een verkleedwinkel, en hij is vooral heel warm. De bandana had ik nog liggen. Mijn boots zijn van Ganni.”

Ultieme westernstylingtip: “Breng er een streepje romantiek in, met bloemenprints bijvoorbeeld. En hou het basic.”

Andrea Lulendo

Airhostess op lange afstand bij Brussels Airlines

Outfit: “Van het typische sjaaltje en cowboyhoedje ben ik ver weggebleven. Ik wou het niet zo opvallend aanpakken als de meesten hier op WeCanDance. Mijn eyecatcher is een vintage bloesje met de print van een cowboy op paard. Ik wou het allemaal niet te proper. Mijn look is nonchalant chic, of classy met een edgy touch.”

Ultieme westernstylingtip: “Speel eens met franjes. Een handtas of oorbellen met kwastjes zorgen meteen voor de juiste sfeer.”

Matthias Geerts

Topinfluencer

Over WeCanDance: “Ik vergelijk het vaak met Coachella. Iedereen doet zijn uiterste best voor het thema, ook de mannen. Het is kleinschaliger dan Tomorrowland, en dat vind ik leuk. De vibe is iets meer cosy. En niet te vergeten: het hele foodgebeuren errond is gewoonweg top!”

Outfit: “Alles had ik in de kast hangen, op één item na: mijn vintage perfecto. Die ben ik vanmorgen nog snel gaan halen bij Episode, voor 45 euro. Daarop draag ik een zwarte jeans van Levi’s en bruine accessoires van Asos en Sacha. En o ja, I love my Eastpak fanny pack.”

Ultieme westernstylingtip: “Ga voor jeans en suède. Een topcombinatie! Denk aan één blikvanger.”

Shopping

Wild Wild West

Yiehaa, zo geef je jouw herfstgarderobe epische allures. Je wapenarsenaal? Roze, suède, slangenprints en aardetinten.

Enkellaars met pythonprint - Fiamme € 279 • fiammefootwear.com

Zonnebril - Chloé € 380 • chloe.com

Jurk met pythonprint - Twinset € 279 • twinset.com

Ribfluwelen jasje met wollen kraag - Lois € 249,95 • loisjeans.com

Donkerblauwe jeans - Weekday € 80 • weekday.com

Riem - Lee Cooper € 29,95 • leecooper.be

Ribfluwelen broek met wijde pijpen - Julia June € 189 • juliajune.com

Crossbody lederen tas - See by Chloé € 235 • seebychloe.com

Suède boot met gesp - Fabienne Chapot € 199,99 • fabiennechapot.nl