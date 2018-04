Gespot: de beste alternatieve trouwtrends Eva Van Driessche

02 april 2018

19u05 5 Style Het trouwseizoen breekt weer aan en overal gaan bruid en bruidegom op zoek naar inspiratie. En dankzij Pinterest en Instagram weten ze steeds beter wat ze willen. Wij gingen trends spotten op de hippe I Do, I Do-trouwbeurs voor alternatieve feesten.

Locatie

Met een klassieke feestzaal kom je er tegenwoordig niet meer. Koppels willen graag een authentiek gevoel. Een tent bij hen thuis, een locatie die aan het buitenland doet denken of een unieke omgeving. Heel trendy zijn nog steeds boho-trouwfeesten onder een tent. Een beetje alsof je in Ibiza trouwt, maar dan gewoon hier in België. Voor feestzalen is er veel vraag naar de industriële look.

Sfeer

Ook hier merken we dat Belgen eigenlijk het liefst van al op vakantie zouden trouwen, als het budget het tenminste toeliet. Dus halen we de zonnige bestemming naar hier met sfeervolle aankleding. Alles wat Oosters is, is zeer in trek. Marokkaanse tapijten en kussens, berbertenten en olielampjes.

Maar ook tropische stranden doen het goed: palmbladeren, tropische prints en felle kleurtjes.

Groen

DIY is hip. Om de kosten te drukken en omdat ze via Pinterest zelf leuke dingen hebben gezien, gaan veel bruidjes zelf aan de slag met de tafelaankleding en bloemen. Een eigen geplukt boeketje staat des te mooier. Bij Greenhouse Styling Bar geven ze daarom nu ook workshops om jungle bowls of bloemstukjes te maken. Weet je trouwens wat een kokedama is? Een plant waarvan je de wortels laat groeien in een bolletje mos.

Eten en drinken

Het hoeft geen klassiek vier-gangen-diner meer te zijn. Foodtrucks, ambachtelijke gerechten, wafeltjes op een stokje. Alles wat makkelijk en ongedwongen is, slaat aan. We gaan steeds verder weg van de klassieke tafels.

Haar en make-up

"Kapsels mogen weer wat meer natuurlijk, er mogen lokjes loskomen." zegt Laura van Studio Paloma beauty. "Bloemen in het haar zijn nog steeds heel erg in, en vlechten ook. Maar één leuke trend waar ik toch wel blij om ben is dat bruidjes niet meer altijd hun haar laten groeien voor het trouwfeest. Je kan perfect een mooi trouwkapsel in kort of halflang haar maken ook! "

Cadeautjes

De cadeautjes die gasten meekrijgen worden steeds origineler. Het zijn echte hebbedingen die daarna nog een mooi plaatsje in huis kunnen krijgen - al moeten we toegeven dat dat anti-katerzakje met pijnstiller en flesje water dat we ooit kregen ook een topper was! Houten doosjes, mooie papieren bloemen of een gepersonaliseerd kaartje, leg je gasten in de watten!