Gespot: de 7 grootste trouwtrends van het moment

08 oktober 2018

15u49 6 Style Het drukste trouwseizoen is afgelopen, en dat betekent maar één ding. Er staat al een nieuwe lading bruiden in spe klaar om de dag van hun dromen te organiseren. Speciaal voor hen gingen we de grootste trends spotten op de 'I Do I Do'-trouwbeurs.

Locatie

"Het valt steeds minder voor dat mensen trouwen in een klassieke feestzaal. Het mag eens wat meer en iets anders zijn", beweert Sanya Heylen, weddingplanner en -designer bij SALON. Waar koppels dit jaar nog de voorkeur gaven aan een bohemian setting zoals een tent, beleeft de industriële locatie de komende maanden een piek. "Tegenwoordig gaan stellen opnieuw op zoek naar een zaal, maar eentje die niet té perfect en afgeborsteld is."

Decoratie

"Op vlak van decoratie geven mensen de voorkeur aan zachte elementen zoals koper, groen en wildboeketten. Zeker lange tafels met groene aankleding zijn een schot in de roos", vertelt Sanya nog. Ook Nathalie Curinckx van weddingplanner Pom-pon heeft dezelfde trend opgemerkt: "Groen is een blijvertje. Maar dit jaar krijgt het een stoerder kantje. Je ziet steeds minder bloemen, maar steeds meer opvallende planten als cactussen en vetplanten". Dat bruidjes in spe weg willen van het meisjesachtige en meer kiezen voor pittige accenten, merk je ook aan de opkomst van neon of tijdelijke tatoeages die uitgedeeld worden tijdens de ceremonie.

Fotografie

Volgens Laurein Horemans van Studio LRN zijn er twee duidelijke tendensen. "Het is hip om foto's te maken in een natuurlijke, simpele en industriële omgeving", legt ze uit. "Daarnaast wordt het gouden uurtje des te belangrijker. Dat zonlicht levert een speciale magische gloed op als je foto's maakt. Het resultaat geeft stellen het gevoel dat ze niet in België zijn, maar op een sprookjesachtige, verlaten plek."

Sfeer

De woorden die een bruid absoluut niet wil horen op haar bijzondere dag? "Mooi, maar dat hebben we al eens gezien." De horror, want een trouwdag moet uniek zijn. "Net daarom worden huwelijksfeesten steeds persoonlijker", meent Curinckx. "In plaats van katerwater of wat muntjes, geven koppels een bijzonder cadeautje aan hun gasten, zoals hun favoriete cocktailmix of een gepersonaliseerde fietsbel."

Ook DIY speelt een grote rol. Om de kosten te drukken én om origineel uit de hoek te komen. Bij Letterpres Corner in Gent kan je zelf uitnodigingen of bedankingszakjes ontwerpen én vervolgens zelf met de hand zetten.

Daarnaast doen knusse, intieme feesten het goed. "Dankzij hygge hechten koppels meer belang aan gezelligheid. Ze willen dat er een ongedwongen sfeer hangt en dat zijzelf én de gasten even kunnen ontsnappen aan de alledaagse mallemolen", legt Curinckx nog uit. Dat verklaart ook meteen de toenemende populariteit van winterhuwelijken en trouwweekends.

Eten & drinken

De tijd dat we met z'n allen aan tafel schoven voor een uitgebreid vijfgangenmenu is gepasseerd. Foodsharing, eten aan een tafel zonder vaste zitplaatsen of wachten terwijl je eten wordt bereid op houtkorven: alles wat makkelijk en informeler is, slaat aan. "Daarnaast wint het duurzaamheidsverhaal aan belang", aldus Natalie Schrauwen van cateraar LesOdettes. "Hoe meer lokaal eten en restjes gebruikt worden, hoe beter."

Make-up & haar

Hoe natuurlijker, hoe beter. Dat is zowat de algemene eis die bruidjes stellen aan hun make-upartiest. "Ze willen er uitzien als de mooiste versie van zichzelf, maar met zo weinig mogelijk make-up. Vaak vertaalt zich dat in een zacht accent op de ogen", zegt ook make-upartiest Tanya Lizana. "Al krijg ik de laatste tijd ook steeds meer de vraag om toch een kleurrijk accent op de lippen te zetten. Het zou me dus niet verbazen als we binnenkort veel bruiden met felle, rode lipstick zien." Ook losjes opgestoken kapsels vallen nog steeds in de smaak.

Kledij

Raar maar waar: op het vlak van trouwjurken laat het 'Meghan Markle'-effect zich niet voelen. Geen strakke lijnen, driekwart mouwen of klassieke boothals. "Wat we wel vaak zien, zijn cropped topjes in combinatie met een rok of een kleed afgewerkt met een moderne variant van kant", zegt Claire Baselie van de bridal shop Jardin d'Amour. "Daarnaast vinden bruiden comfort steeds belangrijker. Zo zijn schoenen vaak verkrijgbaar in verschillende hakhoogtes of worden trouwjumpsuits ook steeds populairder."

