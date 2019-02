Gepakt en gezakt: wij selecteerden de 5 mooiste rugzakjes uit onze shop Valérie Wauters

15 februari 2019

Het hoeft niet altijd een kleine clutch of een grote shopper te zijn. Wij zijn helemaal weg van een rugzakje om je spullen in te vervoeren. Wij selecteerden onze vijf favorieten uit de Nina Shop

Je handen lekker vrij hebben, en toch al je spullen op zak? Daar komt een handtas in rugzakformaat handig voor van pas. De rugzak is de laatste jaren weer aan een opmars bezig, en daar zijn wij maar wat blij om. Om te vieren dat de handigste der handtassen weer helemaal terug is, zetten wij onze vijf favoriete exemplaren graag voor je op een rijtje.

Pia Sassi, Monte San Vicino, € 62,25

Mia Tomazzi, Precotto, € 309

Pia Sassi, Monte Taburno, € 74,70

Anna Morellini, Maurine, € 239

Zoe & Noe, Bolgheri, € 329

