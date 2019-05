Gepakt en gezakt: 5 x handige rugzakjes Jade Van der Stockt

24 mei 2019

09u16

Bron: ninashop 0 Style Een zomer vol toffe vooruitzichten staat voor de deur. Of je nu op daguitstap gaat met de kids, naar een festival onder vrienden of op citytrip met je partner; een stijlvol rugzakje komt altijd van pas! Dit is onze top vijf.

1. Kleurrijk met klasse

Met dit felrode rugzakje van Italiaans leer straal jij klasse uit op iedere vakantiefoto. Ideaal voor modieuze dames die houden van wat kleur.

Bolgheri – Zoe & Noe (€ 329)

2. Old school hip

Ben jij helemaal into retro? Dan is deze rugzak écht iets voor jou. Hij is een old school, fashionstatement waarin je al je spullen kwijt kan.

Kika – Anna Morellini (€ 529)

3. Handige klassieker

Er is altijd dat ene model waarmee je nooit iets fout kan doen. Deze klassieke bruine rugzak is chique, praktisch en kan je combineren met tal van outfits.

Vermentino – Zoe & Noe (€ 299)

4. Voor de waaghalzen

Op zoek naar een tas met pit? Jij zal shinen op elk festival met dit hippe rugzakje in jaguarprint! Zonder twijfel je beste aankoop van deze zomer!

Emilia – Anna Morellini (€ 329)

5. Ruimte zat

Op reis stouwen we onze handtas graag vol spullen, zodat we op alle mogelijke situaties voorbereid zijn. Een grote, modieuze rugzak waar je je fototoestel, reisboekjes en lunch in kwijt kan, komt dus zeker van pas. Deze champagnekleurige rugzak is ideaal. Hij is stijlvol, elegant en ontzettend ruim!

Giorgia – Anna Morellini (€ 359)

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk hier onze bestsellers en scoor ze met wel 70 % korting!