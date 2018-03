Gentse kledingwinkel lanceert collectie met ‘Neroke’ uit F.C. De Kampioenen in de hoofdrol Timon Van Mechelen

15 maart 2018

09u26 5 Style Het hondje van Carmen uit F.C. De Kampioenen speelt een prominente rol in de nieuwe capsulecollectie van de Gentse multibrandstore Rewind. Een dagschotel bestellen met een afbeelding van ‘Neroke’ op je borst, het kan vanaf eind deze maand.

De collectie die volledig met de hand gemaakt werd in België is het geesteskind van Rewind Women store manager en inkoper Candice Reijers. Ze zocht daarvoor inspiratie in het volkse karakter van de jaren negentig. Met een stevige knipoog naar mijlpalen uit die periode zoals F.C. De Kampioenen. Blikvanger is een sweater met een afbeelding van ‘Neroke’ op.

De zesentwintig-delige collectie bevat daarnaast bijvoorbeeld ook T-shirts en kousen met opschriften als ‘Zeugstraat 14’, ‘Camping Marina’ of prints van een braadworst. Naast de eerder ludieke stuks, bevat de collectie ook een aantal silhouetten geïnspireerd op klassieke mannenhemden of pakken in ruit.

Emoties en herinneringen

“Het zijn stuks die emoties en herinneringen losmaken, waarmee iedereen zich kan vereenzelvigen”, vertelt Candice. “Ik heb typische dingen van toen - van kledij, populaire cultuur tot gerechten - opnieuw bekeken en vertaald naar een hedendaagse collectie.”

De ‘Yesteryear’-collectie (wat zoveel betekent als ‘vorig jaar’, red.) is vanaf 29/3 verkrijgbaar bij Rewind Women in Gent. Prijzen voor de collectie variëren van 19 tot en met 275 euro.