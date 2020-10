Gefermenteerde beauty: wondermiddel of gebakken lucht? Dermatoloog Ingrid van Riet legt uit

Style Nieuw uit Korea: gefermenteerde skincare waarbij gistingsprocessen zorgen voor een huid in topconditie. Klinkt goed, maar is gist écht the next big thing? Of hebben we ons daarin – nu ja – vergist? We vroegen het aan dermatoloog Ingrid Van Riet, en blijkbaar maar goed ook.

Fermentatie is eigenlijk het gecontroleerd laten bederven van voedsel. Klinkt niet zo smakelijk, maar schijn bedriegt. Zonder het gistingsproces dronken we ’s avonds namelijk geen wijn maar druivensap en aten we ’s ochtends een homp deeg in plaats van boterhammen.

Ook in skincare zou fermentatie mooie dingen kunnen opleveren: het herleidt complexe bestanddelen tot kleinere moleculen, die beter door de huid opgenomen kunnen worden. Bovendien komen er bij de fermentatie nieuwe elementen vrij. Net zoals wijn bijvoorbeeld meer antioxidanten bevat dan druiven, krijgen gefermenteerde ingrediënten nieuwe eigenschappen. Ze zouden rijker zijn aan vitaminen, enzymen en probiotica. Afhankelijk van de precieze mix van gist, bacteriën, suikers en koolhydraten gaan sommige stoffen daardoor beter hydrateren, exfoliëren of doen ze plots dienst als bewaarmiddel. Kortom, goed voor zowat alle huidproblemen.

Gebakken lucht?

Het klopt dat kleinere moleculen beter opgenomen worden door de huid, beaamt dermatologe Ingrid van Riet. “Maar als je een crème ontwikkelt, ga je er sowieso voor zorgen dat de moleculen klein genoeg zijn, zodat ze opgenomen worden. Hetzelfde geldt voor de ingrediënten zelf. Het is inderdaad zo dat fermentatie bepaalde mineralen, voedingsstoffen en actieve stoffen produceert die goed zijn voor de huid, zoals hyaluronzuur, melkzuur en ceramiden, maar dat is niet uniek. In feite kan je die ingrediënten ook gewoon rechtstreeks in een product stoppen. Of je vitamine C nu verkrijgt uit fermentatie van groenten en fruit, of rechtstreeks uit de farmacie, maakt voor de werking niet uit: er is namelijk maar één vitamine C. Wel is het zo dat het fermentatieproces ecologischer kan zijn, de grondstoffen natuurvriendelijker zijn, en je wellicht minder bewaarmiddelen nodig hebt omdat het product op die manier al een bacterieel proces doorgemaakt heeft dat andere bacteriën kan tegengaan.”

