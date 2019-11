Geen Victoria's Secret Angels op de catwalk dit jaar RL

22 november 2019

00u22

Bron: Reuters 0 Style Lingeriemerk Victoria's Secret heeft haar jaarlijkse fashion show afgelast. Dat heeft het moederbedrijf donderdag bekend gemaakt. Volgens een topman van het bedrijf past de modeshow niet meer in de marketingstrategie van het merk.

De show die bekend staat om supermodellen gehuld in gewaagde lingerie - soms zelfs bekleed met juwelen - stond al langere tijd op losse schroeven. De kijkcijfers van het jaarlijkse evenement daalden van 12 miljoen kijkers (in 2001) tot 3 miljoen in 2018.

Ook de verkoopcijfers van het merk lopen terug. Steeds meer vrouwen kiezen voor bralettes en sportbeha's van goedkopere merken of lingerie ontworpen door popsterren zoals Rihanna.

Volgens de financiële topman van Victoria's Secret, Stuart Burgdoerfer, zal het merk “nog met klanten communiceren, maar dat zal niet vergelijkbaar zijn met de grootsheid van een modeshow. We vinden het belangrijk dat de marketing van Victoria's Secret zich verder ontwikkelt.”