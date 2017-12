Geen tijd om te shoppen? Met deze kant-en-klare outfits ben je meteen gesteld SV

15u31 4 thinkstock Style Nieuwjaar loert al om de hoek, en jij hebt nog steeds geen outfit geshopt. Zakt de moed je al in de schoenen wanneer je daarnaast ook nog eens op zoek moet naar gepast schoeisel, accessoires en een bijpassende jas? Met deze tips ben je in een mum van tijd gesteld.

Schakel een personal shopper in

Van lingerie tot schoenen en andere accessoires: bij SKM leggen ze àlles voor je klaar dat je dacht nodig te hebben. Gewoon nù je online stylechart invullen met je maten, je favoriete merken en je persoonlijke stijl, en dan liggen er vrijdag of zaterdag maar liefst 3 partyproof outfits op je te wachten. Hoef je zelf helemaal nergens meer over na te denken.

SKM

Alles in één

Wil je niet alleen op moeite, maar ook op kilometers besparen? Dan kan je de fashion box van Maison Lab tot op je deurmat laten leveren. Gewoon even uit die luie zetel richting voordeur en weer terug, moet nog net lukken toch? Van speciale feestboxen met een paar feestelijke hakken en een toffe jurk tot dozen gevuld met de beste ensembles voor op kantoor: er is voor iedereen wat wils, en je hoeft zelf helemaal niets te doen (behalve je creditcard bovenhalen).

Shop de look

Het kan zelfs nog makkelijker: met een klik op de knop kan je op sites als Asos en Zalando meteen een hele outfit bestellen. Ga tussen de honderden artikelen op zoek naar een totaalplaatje dat je leuk vindt, ga naar 'bekijk de complete outfit' en klik meteen het hele ensemble naar huis. Wel niet vergeten te kiezen voor expresssverzending als je die outfit graag nog voor nieuwjaar in huis hebt.

Zalando

Shop je eigen kleerkast

Wedden dat je nog wel ergens een kleed hebt dat je al maanden (zoniet jaren) niet meer gedragen hebt? Ga op zoek een leuke riem, opvallende kousenbroek of toffe bijpassende blazer om erbij te combineren. Eén uniek accessoire is vaak al goed voor een totaal nieuwe look zodat je het plots wél wil aantrekken. Of denk eens na hoe je bepaalde stuks anders kan aantrekken. Die strakke jurk waar je zo dol op bent maar je vorig jaar al gedragen hebt? Geef het een nieuw leven door het als topje te dragen: een losse rok eroverheen en niemand die door heeft dat je eigenlijk een oud stuk gerecycleerd hebt.