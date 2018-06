Geen Photoshop, maar minstens even mooi: de nieuwe campagne van het Australische merk Moana Bikini Liesbeth De Corte

05 juni 2018

11u09 0 Style Jarenlang werden modecampagnes lustig bewerkt met Photoshop, zodat er nergens een bultje, cellulite of oneffenheden te spotten viel. Niet bepaald realistisch. Gelukkig lijkt daar ondertussen verandering in te komen. Onder meer het merk Moana Bikini kiest voor foto’s mét modellen in alle maatjes zonder retoucheringen.

Op het eerste gezicht ziet de campagne ‘Who Runs The World?’ van Moana Bikini er niet bepaald bijzonder uit. Exotische stranden, een stralend zonnetje en wat zorgeloze dames die lijken te dollen in het water, de foto’s lijken typisch voor een swimwearcollectie. Maar er is één groot verschil: er is zo goed als geen Photoshop gebruikt.

“We wilden een campagne maken die voor de verandering eens realistisch is”, vertelt Karina Irby, de 28-jarige oprichtster van het merk, aan Daily Mail. “We hebben de kleuren wel wat bewerkt, maar voor de rest hebben we geen Photoshop gebruikt”, voegt ze daar nog trots aan toe.

WHO RUNS THE WORLD? A shout out to our world wide #MOANAARMY! Together we can change the world. Wait. We already are! Keep spreading the positive vibes Moana Babes. #MOANABIKINI.COM @trent_mitchell_📷 Een foto die is geplaatst door null (@moana_bikini) op 04 jun 2018 om 23:49 CEST

Het doel? Vrouwen helpen beseffen dat de foto’s die ze zien op sociale media en in reclameboodschappen niet authentiek zijn en dat iedereen een bikini kan dragen, maakt niet uit welk maatje ze hebben. “Des te sneller dat iedereen zich bewust is dat er flink geprutst wordt aan zowat alle foto’s die verschijnen op sociale media, des te sneller dat iedereen zich beter in z’n vel zal voelen.”

“Elke vrouw moet trots zijn op wat ze in huis heeft, en loopt best met een brede glimlach en zelfzekere tred rond, zonder zichzelf voortdurend te vergelijken. Het klinkt melig, maar een sprankeltje zelfvertrouwen maakt een vrouw des te mooier.”

WHO’S MADE FRIENDS VIA MOANA? You may have not met them in real life or been able to give them a hug, BUT you love and support one another online. Moana Babes @hollyfraser_ and @cassandraallen_ met through Moana and now they see each other more often than not! #TAG your Moana Bestie and tell us why they are so amazing! #MOANABIKINI.COM Een foto die is geplaatst door null (@moana_bikini) op 07 mei 2018 om 13:58 CEST

BIKINIS WITH POWERS! Featuring our new COOKIE SHAKE REVERSIBLE BRA SET! Moana Babe @georgiagibbs_ wears XS and @katewas_ wears L. This is currently one of our top selling sets, and we can see why! AVAILABLE ONLINE NOW! SHOP LINK IN BIO👆🏽 #MOANABIKINI.COM @trent_mitchell_📷🐚 Een foto die is geplaatst door null (@moana_bikini) op 31 mei 2018 om 08:37 CEST