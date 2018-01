Geen Photoshop, maar minstens even mooi: beautymerk Babor geeft het goede voorbeeld Timon Van Mechelen

11u22 1 Style Een model moet perfect zijn, zo wil het cliché. En hoewel magere en blanke meisjes nog steeds de mode- en beautycampagnes domineren, is er al een tijdje een kentering aan de gang. Een nieuwe reclamecampagne van het Duitse beautymerk Babor, waar geen Photoshop aan te pas is gekomen en waarin diverse vrouwen te zien zijn, is daar een mooi voorbeeld van.

Deze week werd de 89-jarige Daphne Selfe nog gezicht van cosmeticamerk Eyeko, de Zweedse keten Monki lanceerde een tijdje geleden een campagne zonder Photoshop en zelfs Victoria’s Secret werkte de striemen van een model niet weg. De voorbeelden van campagnes die afwijken van de klassieke norm zijn anno 2018 schier oneindig, maar Babor is het wel het eerste schoonheidsverzorgingsmerk dat Photoshop volledig achterwege laat. Poriën en puistjes, roodheid en rimpels, ze zijn allemaal te zien. Van een verademing gesproken.

“De nood aan onbewerkte foto’s is groter dan ooit,” schrijft Benjamin Simpson, hoofd van marketing van Babor. “Met deze campagne willen we kracht, imperfecties, exclusiviteit en ware schoonheid etaleren en meteen ook het debat hierover openen.” Naast professionele modellen, zijn er in de campagne ook moeders, activisten, ontwerpers en journalisten te zien. Echte vrouwen kortom, die allesbehalve perfect zijn, maar daarom zelfs niet een béétje minder mooi.