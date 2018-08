Geen minderjarige modellen meer voor Vogue Timon Van Mechelen

17 augustus 2018

13u26 0 Style Vogue roept de mode-industrie op om geen modellen onder de achttien meer aan te nemen, en ze geven zelf alvast het goede voorbeeld. Samen met het Council of Fashion Designers of America (CFDA) hebben ze officieel aangekondigd geen minderjarige modellen meer te publiceren in hun bladen. Zo willen ze het grensoverschrijdend gedrag binnen de sector een halt toeroepen.

In 2012 besloot het modemagazine al om zich te engageren om geen minderjarige modellen meer te publiceren. Jammer genoeg hielden ze zich daar niet aan. Zo stond de 16-jarige Kaia Gerber dit jaar nog op de cover van de Franse Vogue. Maar daar komt nu eindelijk wél verandering in.

In een artikel in het septembernummer van de Amerikaanse Vogue, legt journaliste Maya Singer uit hoe de mode-industrie de ongezonde situatie heeft gecreëerd waarin jonge en kwetsbare modellen worden aangenomen die in de piepkleine sample maatjes passen, om ze daarna te dumpen eens ze te breed of oud zijn geworden. Zonder ze in de periode te helpen omgaan met alle druk en verleiding (drugs, alcohol). “Dit schaadt deze jonge meisjes, die vaak lange en vermoeiende dagen kloppen, onder druk worden gezet om extreme diëten te volgen en daarbij ook nog eens misbruikt kunnen worden door hun gebrek aan kennis over de industrie.”

#metoo

“Niet meer! Het voelt niet langer juist aan voor ons, het klopt niet naar onze lezers toe en het is niet juist naar de jonge modellen zelf toe die strijden om op onze pagina’s gepubliceerd te worden,” schrijft ze. “We kunnen het verleden niet herschrijven, maar we kunnen ons wel inzetten voor een betere toekomst.” Met dat verleden doelt ze onder andere op Brooke Shields, die op 14-jarige leeftijd al op de cover stond van het modeblad in 1980.

De beslissing volgt nadat Condé Nast, het moederbedrijf achter Vogue, onlangs ook al met een stappenplan kwam om grensoverschrijdend gedrag of zelfs seksueel misbruik in de sector tegen te gaan. Zo zijn er nu bijvoorbeeld gescheiden kleedkamers op fotoshoots en mogen modellen kledij en poses op voorhand goed- of afkeuren. “Een volgende maatregel is om niet langer samen te werken met minderjarige modellen,’ legt Singer uit.