Geen keuzestress meer: combinatie van iconische Adidas sneakers vormt nieuw model, de Superstan Leen Van de Sande

30 januari 2020

15u26

Adidas brengt een nieuwe sneaker uit, en wat voor één. Liefhebbers van de klassieke Adidas modellen Stan Smith en Superstar hoeven niet meer te kiezen. Met deze nieuwe sneaker heb je het beste van beide schoenen in één: de Superstan.

Na hun recente grove en futuristische sneakers én met de vijftigste verjaardag van de Superstar, vond Adidas dat het wel weer eens tijd werd voor iets nieuws. Nu ja, ‘nieuw’ is relatief. Het schoenenmerk kiest voor een combinatie van twee tijdloze klassiekers en brengt de Superstan op de markt. De nieuwe schoen is een mix van de modellen Superstar en Stan Smith, Adidas’ populairste sneakers.

Dat werd aangekondigd door meneer Stan Smith himself. De Amerikaanse ex-tennisser maakte het nieuws bekend op de Instagrampagina van het sportmerk. “Deze modellen worden al jarenlang door erg veel mensen met liefde gedragen, het is zoals een huwelijk. Ze hebben een impact gehad over de hele wereld. Het is dan ook heel spannend om dit nieuwe model, deze combinatie, uit te brengen”, aldus een trotse Smith.

(Lees verder onder de video)

De typische Superstar-neus en dikke zool kunnen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast zien we ook de herkenbare groen-witte kleurencombinatie en de gaatjesstrepen van de Stan Smith terugkomen.

Adidas lanceert de combinatie van deze legendarische sneakers wereldwijd op 1 februari en Europeanen kunnen op 22 februari hun slag slaan. De sneaker zal voor €110 over de toonbank gaan.