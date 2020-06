Geen haartransplantatie, pruik of toupet: wat is dermaskin, de techniek die Helmut Lotti zijn weelderige haardos bezorgd zou hebben?

Style Dermaskin, contactskin of een Lace Hair System: de techniek die Helmut Lotti een weelderige haardos zou hebben bezorgd, circuleert onder vele namen. De techniek is steeds dezelfde volgens Ivann Vermeer (38), zaakvoerder van Esthetic Airlines: “Een haarstuk gemaakt van fijne huid wordt bovenop op je hoofd geplakt. De zijkanten die je ziet, zijn steeds het eigen haar.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Helmut Lotti probeerde het tot een tiental jaar geleden al eens met een toupetje (een afneembaar haarwerk) en besloot vervolgens om met een kalende kruin door het leven te gaan. Alleen werd die onlangs weer bedekt met een volle haardos. Geen nieuwe toupet, geen pruik – want Lotti gaat ermee slapen en staat ermee op - en ook geen haartransplantatie gelooft Vermeer. Wat dan wel?



Volgens Vermeer koos Lotti voor een dermaskin. Zo’n dermaskin kan je enigszins vergelijken met een toupet. Alleen wordt het haarstuk – dat gemaakt werd van een heel fijne huid – bovenop de kruin geplakt. “Eerst wordt het haar op de kruin van het hoofd volledig afgeschoren. Daarna wordt het haarstuk op het hoofd gekleefd met een huidvriendelijke lijm en wordt het nog in model geknipt”, legt Marian Van Laere van Haarcenter Aalst uit. Zowel in Aalst als in Gent, waar de tweede vestiging van het Haarcenter gelegen is, biedt Van Laere de techniek aan. En ook andere haarstudio’s in ons land lijken gebruik te maken van de techniek.

Houdbaarheidsdatum

Eenmaal de haarprothese werd geplaatst, moet er (minstens een maand) niet al te veel rekening mee worden gehouden. “Je kan ermee sporten, zwemmen en je kan het gewoon wassen”, aldus Van Laere. Maar na vier tot zes weken dient het haarstuk wel vervangen te worden. “Omdat het haar onder de haarprothese groeit en opnieuw geschoren moet worden. Soms wordt het haarstuk dan hergebruikt, maar meestal wordt het vervangen.”



Dat kost natuurlijk geld. Prijzen variëren, gaande van 300 euro tot wel 1.600 euro voor zo’n (eerste) haarstuk. En gezien er een soort van houdbaarheidsdatum op zo’n haarstukje kleeft, dienen klanten het om de vier tot zes weken te vervangen. Voor de nazorg die daaraan vasthangt worden extra kosten gerekend, gemiddeld zo’n 100 euro bovenop de prijs van het nieuwe haarstuk. “Koop je meerdere haarprotheses, krijg je wel korting”, volgens Van Laere.

De beste keuze

Hoe dan ook is zo’n dermaskin voor mannen zoals Helmut Lotti verreweg de beste keuze volgens Vermeer. “Voor een haartransplantatie zou Helmut niet in aanmerking komen, omdat zijn donorzone te klein is. Je moet van nature zelf nog meer haar achteraan het hoofd hebben.” En zolang het op regelmatige basis wordt bijgewerkt, is een haarprothese handiger dan een toupet. “Al ken ik weinig mannen die het lang volhouden, precies omdat het vaak vervangen moet worden.”