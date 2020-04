Geen fotoshoot mogelijk door corona? Belgische lingerieontwerpster speelt zelf model Liesbeth De Corte

03 april 2020

12u40 0 Style Voor veel Belgische modespelers zijn het ongewone weken. Zo ook voor lingerieontwerpster Ophelia Debisschop. De fotoshoot voor haar nieuwste collectie werd - om voor de hand liggende redenen - afgeschaft. Ze besloot niet bij de pakken te blijven zitten en nam de rol van fotograaf, stylist én model op zich.

De lancering van een nieuwe collectie gaat altijd gepaard met prachtige campagnebeelden. Maar wat als het coronavirus roet in het eten gooit en die beelden niet eens geshoot kunnen worden? Het overkwam Ophelia Debisschop. “Het laatste weekend van maart gingen we eigenlijk de zomercollectie lanceren. Normaal gingen we daar veel tamtam rond maken en een leuk event organiseren in de winkel. Maar dat is dus in het water gevallen”, vertelt ze ons aan de telefoon.

“Dan kwam het dilemma: stel ik het uit of niet? Uiteindelijk heb ik beslist om de lijn online te lanceren. Aangezien de fotoshoot afgelast was en er door de coronacrisis weinig opties waren, heb ik mijn vriend tot fotograaf gekroond en ben ik zelf voor de camera gekropen. Echt uit mijn comfortzone. Maar kijk, desperate times ... (lacht)” Of om het met de woorden van Beyoncé te zeggen: when life gives you lemons, make lemonade.

Enkele dagen geleden werkte de lingerieontwerpster ook mee aan een open brief. Samen met enkele andere jonge mode-ondernemers penden ze hun bezorgdheid neer over de economische gevolgen van de coronacrisis. Natuurlijk zijn de maatregelen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan, schrijven ze, maar ze houden hun hart vast voor de impact op jonge merken. “Elke bestelling die nu binnenkomt, is een investering in een klein label. Dat geldt voor mij, maar ook voor al mijn collega’s. Het is belangrijker dan ooit om te shoppen bij Belgische ondernemers. Zeker nu onze winkels gesloten zijn en onze vaste kosten blijven doorlopen.”

Maar het is ook méér dan dat. “Elke aankoop is een win. Maar de ondersteuning die we krijgen, is fantastisch. Ik heb nog nooit zoveel berichten en mails gekregen van potentiële klanten die me een hart onder de riem willen steken. Zo mooi. Ik mis het rechtstreekse contact met de klant. De glimlach waarmee ze de winkel buitenstappen, daarvoor doe ik het. Het feit dat ik nog veel kan communiceren met klanten via online kanalen, daar ben ik heel dankbaar voor.”

De collectie is online verkrijgbaar. Wanneer de winkel weer open is, wordt de collectie nog uitgebreid met 3 silhouetten.