Geen coupe corona: zo knip je het haar van je man, vriend of zoon (en toon ons het resultaat!) Liesbeth De Corte

24 april 2020

13u02 0 Style Kapsalons zijn al een tijdje dicht, dus zitten veel mensen met de handen in het (teveel aan) haar. Zelf je lokken knippen, is geen goed idee. Maar dat van je partner of zoon? Tja, als het echt moet... Nils D’Joos, haarstylist bij het Antwerpse Costa Del Kapsalon, geeft tips. Meer goede raad om deze lastige periode te overbruggen, vind je in onze thuisblijfgids .

Een dikke maand zitten we al in lockdown light. En eerlijk: het voelt aan als veel langer. Ons kapsel lijkt hetzelfde verhaal te vertellen. Sommige vrouwen hebben zo’n uitgroei dat ze na jaren opnieuw ontdekken wat hun natuurlijke haarkleur is, bij velen bereikt hun froufrou recordlengtes en mannen lopen plots rond met een nektapijt. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de meest ontplofte coupe van het land?

Het is verleidelijk om zelf in te grijpen. Al doe je dat beter niet, waarschuwen kappers aller lande. “Ik raad honderd procent af om je eigen haar te knippen. Zeker als je nog videocalls moet doen”, zo zingt Nils hetzelfde liedje.



Toegegeven: de lokken aan de achterkant van je hoofd bewerken, dat klinkt als een flinke uitdaging. Maar wat als je manlief of zoon zeurt om een knipbeurt? Kan je de schaar in z’n haar zetten? De kapster van Kim Karsashian, Jen Atkin, ziet er alvast geen graten in. Ze heeft een tutorial op YouTube gezet en geeft tips om het haar van een man te knippen. “Het is in ieder geval minder risicovol”, bevestigt de kapper uit Antwerpen. “Je hebt een beter zicht en kunt eens een stapje achteruitzetten om het volledige plaatje te bekijken.”

Geen peanuts

Durvers onder ons kunnen dus een poging wagen, maar onderschat het niet. “Bij mannen én vrouwen met een korte snit zie je soms kniplijnen. Je moet maar een paar millimeter verkeerd knippen, en er is direct een hap uit het haar. In die zin is het gemakkelijker om de puntjes van je vriend of vriendin met lang haar kort te wieken. Een foutje valt daarbij niet zo hard op.”

(Lees verder onder de foto.)

Een gewaarschuwd man is er twee waard. Is de nood te hoog? Dan raadt Nils aan om eerst de coupe te finetunen. Zeker bij mannen die plots last hebben van kriebelende haren in de nek. “De haarlijn aan de nek, zijkanten en oren kan je ‘opkuisen’ met de tondeuse. Je hebt hiervoor geen opzetstuk nodig. Voorzichtig dus, en met een vaste hand, want een uitschuiver is gemakkelijk gemaakt. Begin in het midden van de nek. Ga niet van links naar rechts, dan is de kans groter dat je een scheve haarlijn maakt.”

Goed begonnen is half gewonnen

Wie de volledige lengte onder handen wil nemen, kan kiezen voor een bros. Dat is sowieso de simpelste oplossing. Zie je dat niet zitten, of heb je iets langer haar? Dan zit er niets anders op dan je innerlijke kapper naar boven te halen. Nils: “Een kleine tip: maak het haar een beetje nat. Handdoekdroog is prima. Dan springen de afgeknipte puntjes niet in het rond, maar vallen ze naar beneden. Dat maakt het opkuiswerk achteraf alvast wat simpeler.”

En wat je ook doet: laat de gewone keukenschaar links liggen. “Die is te bot en kan de haarpunten net extra doen splijten”, verklaart hij. “Je kiest beter voor een fatsoenlijk model, die vind je in de supermarkt of online. Hoe scherper, hoe beter. Blijf wel bij de les. Tijdens een knipbeurt is het heel makkelijk om in je vingers te knippen - ik spreek uit ervaring.”

Relatief kort haar

Heeft je vriend of zoon normaal gezien redelijk kort haar, dat nu te lang is naar zijn goesting? Dan kan je volgens de haarstylist eerst de zijkanten bewerken met een tondeuse. “Ga van onder naar boven met een scheppende beweging, zodat je een mooie overgang krijgt van kort naar iets langer haar bovenop de kruin. Qua opzetstuk kies je het best voor het langste. Achteraf kan je altijd nog korter gaan.”

(Lees verder onder de foto.)

Iets langer

Bij een iets langere haardos zit er niets anders op dan de schaar erbij te pakken. En ja, het kan heus professioneler dan een kom op het hoofd voor het typische bloempotkapsel. “Ik start altijd aan de zijkant. De bovenste haren kan je wegsteken met een rekker of klem, of heel nat maken en kammen zodat het uit de weg ligt. Pak dan een pluk verticaal vast tussen de vingers en knip het wat korter. Begin aan de rechterkant en beweeg langs het hoofd naar de linkerkant. Check vervolgens of de twee zijkanten even lang zijn.”

“Dan komt het tricky gedeelte. Maak een u-scheiding van oor tot oor. Pak opnieuw een pluk verticaal vast en begin te knippen. Knip loodrecht en volg niet de ronding van het hoofd, anders ga je gekke lengteverschillen hebben. Als laatste pas je het haar bovenop de kruin nog aan aan de kortgewiekte lengtes.”

(Lees verder onder de foto.)

Lang haar

Last but not least. Bij een langere coupe ben je iets sneller klaar, besluit Nils, en kan je enkel de puntjes knippen.

Heb jij het haar van je man, vriend, huisgenoot, zoon, papa of broer geknipt? Of heb je het toch aangedurfd om je eigen coupe corona onder handen te nemen, en ging dat goed (mis)? Bezorg ons dan jouw foto! Mail hem door met je naam, leeftijd en een korte uitleg wat er precies gebeurd is naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be.

Lees ook:

Beauty @home: zo verzorg je zelf je haar, nagels en huid van thuis uit (+)

Blotebenenweer: dit zijn de beste ontharingsmethodes van het moment (+)

Bekende personal trainers geven les vanuit hun kot: “Met ons programma hoef je zelfs niet naar de voordeur, opstaan uit de zetel is al genoeg” (+)