Geen afgetrainde modellen, maar opnieuw doodnormale meisjes te zien in lingeriecampagne Monki TVM

25 juni 2018

17u02 0 Style Het Zweedse zusje van de H&M, Monki, heeft opnieuw een lingeriecampagne uitgebracht waarin geen modellen maar hele normale meisjes te zien zijn. De foto’s kaderen in de missie van Monki om vrouwen overal ter wereld meer zelfvertrouwen te geven.

Voor de campagne koos modeketen Monki de jonge fotografe Chloe Sheppard, een 21-jarige filmfotografe en visuele kunstenares uit Londen. Chloe gebruikt haar unieke kijk om de vele nuances van vrouwelijkheid vast te leggen op een eerlijke en krachtige manier. Voor deze collectie fotografeerde Chloe de vier vriendinnen Oma, Isabella, Alisha en Erika.

In een persbericht schrijft de keten dat jezelf zijn het sterkste signaal is dat je kan geven en dat we allemaal het recht hebben om van ons eigen lichaam te houden. Een boodschap die wij natuurlijk alleen maar kunnen toejuichen. Bekijk de beelden hieronder.