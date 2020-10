Trenker Gesponsorde inhoud Geef om haar: waarom het juiste kapsel zo belangrijk is Aangeboden door Trenker

05 oktober 2020

08u00

Bron: Trenker 0

Spendeer jij ook elke maand veel tijd en geld aan je haar? Je hebt gelijk. Je haarsnit is immers énorm belangrijk. Op functioneel vlak, omdat het je hoofd beschermt tegen koude en zon, maar ook op emotioneel en sociaal vlak. Je kan je coupe dus maar beter in topconditie houden…

Symboliek, gezondheid en persoonlijkheid

In zowat alle culturen is gezond, weelderig haar hét schoonheidsideaal. Soms vertelt haardracht zelfs iets over je status, of de groep waartoe je behoort. In Afrika tooien de leden van sommige stammen bijvoorbeeld hun dos rijkelijk op, om hun sociale hiërarchie aan te tonen. Lang werd er geloofd dat haar als verlengde van het lichaam de communicatie met God zou bevorderen. Precies daarom wordt de opsmuk ervan enkel toevertrouwd aan leden van de familie. Je haar in handen van ‘de vijand’ laten komen zou ongeluk brengen. Haarstyling is – ook in het Westen – trouwens een sociale activiteit. Vooral onder vrouwen dan, die ondertussen graag een babbeltje doen met elkaar of met de stylist.

Een wulpse coupe was daarnaast lang een symbool van vruchtbaarheid. Men dacht dat vrouwen met dik, lang haar meer kans hadden op gezonde kinderen. Iemand in rouw droeg de lokken daarentegen steevast warrig en onverzorgd. Eigenlijk zit er nog steeds waarheid in die ideeën. Niet dat veel volume vrolijke baby’s oplevert; wél dat je kapsel voor een groot deel toont wie je bent en hoe je je voelt. Heb je een korte, ijsblonde snit, dan straal je alvast iets anders uit dan als je kiest voor een froufroutje en lange zwarte paardenstaart.

Geef om haar: een mooi gebaar

Je kapsel vormt duidelijk een verlengde van wie je bent. Het is dus maar al te belangrijk voor je zelfvertrouwen. Als je haar dunner wordt, minder glanst of als je het verliest, ben je een deel van je persoonlijkheid kwijt. Zoiets treft je niet enkel fysiek maar ook emotioneel.

Gelukkig bestaat er voor dof, futloos haar een oplossing. Het voedingssupplement Alline Procap van de Farmaceutische Laboratoria Trenker snelt je van binnenuit te hulp. Het bevat natuurlijke keratine, 11 vitaminen en 3 mineralen en geeft je haar weer volume, doet het glanzen én stimuleert de haargroei1.

Nog tot en met december kleurt de Farmaceutische Laboratoria Trenker de verpakking van Alline Procap in het roze, om in samenwerking met Pink Ribbon de preventie, screening en opvolging van vrouwen met borstkanker te steunen. Pink Ribbon en de Farmaceutische Laboratoria Trenker lanceren ook de Geknipt voor haar-campagne en roepen dames die wel gezegend zijn met lange haren op om ze een keer te doneren. Een reuze ha-a-rt onder de riem!

1Zink draagt bij tot het behoud van normaal haar en speelt een rol bij de synthese van eiwitten (zoals keratine).

Beer C. et al. (2014). A Clinical Trial to Investigate the Effect of Cynatine HNS on Hair and Nail Parameters. The Scientific World Journal, Volume 2014.