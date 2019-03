Gedroogde bloemen en gekleurde glazen: deze interieuritems zie je overal opduiken Liesbeth De Corte

06 maart 2019

16u11

Bron: Who What Wear 0 Style Je zou het niet zeggen met het druilige weertje, maar de lente komt er wel degelijk aan. De ideale manier om in de juiste stemming te komen? Je woning een frisse update geven met trendy interieurspulletjes. Waren fluwelen zetels, gatenplanten en marmeren bijzettafels vorig jaar nog schering en inslag, nu worden ze ingeruild voor nieuwe hippe hebbedingen als gedroogde bloemen en gekleurde glazen.

Gedroogde bloemen

Valse bloemen hebben lang een ietwat goedkoop en oubollig imago gehad. Maar als we Pinterest en de Instagramfeeds van menig decolover mogen geloven, komt daar nu verandering in. Het zijn vooral gedroogde bloemen die aan een opmars zijn, zoals eucalyptus, lavendel of zelfs distels. Onder meer de ultieme Parisienne Jean Damas is fan. Haar gouden tip: zet een gedroogd boeket in een rieten mandje.

Alle aandacht naar het bed

Tot voor kort lag de focus van interieurliefhebbers op de leefruimte. De slaapkamer was een vergeten hoekje, het plekje in huis waar je alle rommel kon opbergen als er gasten over de vloer kwamen. Anno 2019 is er veel meer aandacht voor een fatsoenlijk bed, degelijke lakens en alle andere factoren die van je slaapkamer een zen-paradijs maken. De reden? Er is over het algemeen meer aandacht voor wellness en gezondheid, en slaap is daar een belangrijk onderdeel van.

Gekleurde glazen

Wie regelmatig door Instagram scrollt, heeft het vast en zeker al eens zien passeren: een heleboel gekleurde glazen. Samen vormen ze geen lelijke kakofonie, wel een tof geheel. Snuister zeker eens door de kasten van je oma, want naast de gekleurde glazen en vazen is ook retro servies opnieuw in.

Rotan

Rotan was vorig jaar al hip, en lijkt nu nóg populairder te worden. De verklaring: deco-liefhebbers hebben steeds meer oog voor duurzaamheid, en rotan is nu eenmaal een natuurlijk materiaal. Dat het je ook in een wip transporteert naar een Mediterraans terras of een tropische jungle is ook mooi meegenomen.

Retro bloemenprints

Modetrends duiken geregeld op in het decowereldje, en dat is ook nu niet anders. Denk maar aan de vintage bloemenprints die je zowel op jurken als bij behangpapier, handdoeken en servetten ziet verschijnen.

Textiel in neutrale kleuren

Nog zo’n gelijkenis tussen de modewereld en alles wat te maken heeft met interieur: het is al beige wat de klok slaat. Dat geldt ook voor kussens, zetels, tapijten en dekentjes. Grijs heeft afgedaan, en wordt vervangen door warmere neutrale kleuren als lichtbruin en honingkleur.

