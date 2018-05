Gedragen door iconen als James Dean en Marlon Brando: de bekendste jeans ter wereld bestaat 145 jaar Timon Van Mechelen

17 mei 2018

14u40 1 Style Op 20 mei viert Levi's de 145ste verjaardag van de 501®, de originele button fly jeans die uitgegroeid is tot een waar icoon. De broek is decennia later nog steeds razend populair bij jong en oud, een korte duik in de geschiedenis van de jeansbroek der jeansbroeken.

Anno 2018 koop je jeansbroeken in alle prijscategorieën en dragen letterlijk zowel baby’s als senioren denim. Het is dan ook moeilijk in te beelden hoe een eenvoudig patent uit 1853 op een met spijkers verstevigde broek aan de basis lag van een bedrijf dat elk jaar een miljarden omzet boekt. De werkbestendige broeken van de Joods-Duitse migrant Levi Strauss sloegen aan en werden al snel het officieuze uniform van de Amerikaanse arbeidersklasse en cowboys die beiden gebaat waren bij het stevige materiaal.

Toen Marlon Brando in 1953 ophef veroorzaakte in zijn rol van motorbendeleider in de film The Wild One, sloeg Levi's reputatie om. De hele film is Brandon te zien in bikerboots, een wit T-shirt en een 501-jeans. De verkoopcijfers swingden de pan uit, en de jeansbroeken werden synoniem voor de jeugd en rebellie. Hoewel de angst er zo diep in zat dat de ‘gevaarlijke’ jeans op veel scholen zelfs verboden werd, omarmde Levi’s die kwalijke reputatie wat alleen maar in hun voordeel speelde.

Culturele impact

Ook andere – veelal Amerikaanse – iconen als James Dean, schrijver Jack Kerouac en schilder Jackson Pollock werden gespot in de broek. Toen Marilyn Monroe een 501 droeg in de blockbuster ‘River of No Return’, gingen ook vrouwen wereldwijd overstag.

De culturele impact van de 501-jeans was zo groot dat de broek in 1964 zelfs een plekje in het Smithsonian Institution, een Amerikaans onderwijs- en onderzoeksinstituut met bijbehorend museumcomplex, kreeg. In 2000 riep Time Magazine de jeans uit als “het mode-item van de 20ste eeuw”, waarmee het de minirok en de little black dress achter zich liet.

Hoewel de modewereld leeft op trends, blijft de 501 kranig overeind. De oudere generatie draagt de broek jaren later nog steeds, maar ook de jeugd blijft ervoor vallen. Met dank aan stijlvolle celebs als Gigi Hadid, Alexa Chung, Pharrell Williams, Kendall Jenner, David Beckham en co die het icoon massaal omarmen.

Levi’s® 501® Day Co-Creation Workshops

Om de 145ste verjaardag van de broek te vieren, organiseert Levi’s aankomende zaterdag workshops in samenwerking met de Brusselse art director en producer/DJ Nico Bellagio en de Amsterdamse creatievelingen Texas Schiffmacher en Yung Nnelg. Zij hebben ook elk een exclusief design ontworpen dat je tijdens de dag gratis met een zeefdruk op je oude of nieuwe 501 kunt laten zetten. De laatste twee zullen ook optreden in de Levi’s winkel op de Antwerpse Meir.

Zaterdag 19 mei, tussen 12u en 19u. Levi’s Store, Meir 83, 2000 Antwerpen. Meer info vind je hier.