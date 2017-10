Gedaan met urenlang twijfelen: zo breng je orde in je kleerkast Sophie Vereycken

De eerste vrouw die 's ochtends nooit staat te twijfelen voor haar garderobe, moeten wij nog tegenkomen. Zelfs al leg je voor het slapengaan braaf kleren opzij om in de vroege uurtjes wat kostbare tijd te besparen, 's ochtends lijkt die ene broek of trui vaak toch niet zo'n goed idee en moet je alsnog tussen die berg kleren graven. Niet als het van de Australische organisatiegoeroe Anita Birges afhangt. Met haar tips krijgen we allemaal de meest overzichtelijke kleerkast. Halleluja.

Maar liefst twee derde van de vrouwen heeft kleren in haar bezit die nooit uit de kast komen. Hoog tijd om die stuks een ander en beter leven te geven. "De eerste stap is altijd opruimen," legt Birges uit. "Haal alles uit de kast en leg het op je bed, zodat je een goed overzicht hebt. Vervolgens kan je gaan bepalen welke stuks je écht in je kleerkast wil."

Plaats in je leven?

Een jas die je nog in het middelbaar droeg, een galakleed van je gloriemoment als bruidsmeisje, moet je die echt allemaal bijhouden? "Als het geen plaats meer heeft in je leven, waarom neemt het dan nog plaats in in je kleerkast?" Heb je moeite om afstand te nemen van iets? Bedenk dan waar je kleren naartoe gaan, tipt Birges. "Wie weet trekt een tiener jouw galakleed wel aan voor haar eindejaarsbal, of kan een oude werkoutfit opnieuw dienst doen bij een sollicitatiegesprek van iemand anders."

Plaats besparen

Wanneer je alles opnieuw in je garderobe hangt, hou dan rekening met het volgende:



- Alles met een kap hang je best op, zo bespaar je heel wat plaats.



- Ook kledij met een kraag, rits of knopen bewaar je op kleerhangers, ze zien er immers zelden netjes uit wanneer je ze opplooit.



- Stuks van zijde of lycra kan je zowel ophangen of opplooien in een lade.



- gebruik houten hangers voor zware winterjassen.



- Plooi je jeans altijd op.



- Rangschik je tops en jurken op mouwlengte: van strapless tot spaghettibandjes, korte mouwen, driekwart mouwen en ten slotte lange mouwen. Zo weet je altijd precies waar alles is.



- De ideale kleerkast bestaat uit enkele lades, een drietal legplanken en grote sectie om jurken en jassen op te hangen en een iets kleiner deel voor shorts, hemden en rokken. Idealiter heb je bovenaan ook nog wat opbergruimte voor dingen die je niet altijd gebruikt, zoals typische seizoenskledij.