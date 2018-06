Gedaan met strakgefotoshopte modellen, buitenlandse lingeriemerken slaan massaal nieuwe weg in TVM

01 juni 2018

12u42 0 Style Lingeriecampagnes zijn doorgaans mooi gestileerd, perfect belicht en achteraf grondig bewerkt zodat geen enkele porie, rimpel of striem zichtbaar is. Steeds meer merken zetten zich daar echter tegen af en doen net het tegenovergestelde. Geen modellen met maatje nul, maar vrouwen in alle vormen, kleuren en maten die vol zelfvertrouwen poseren. Vaak zelfs zonder Photoshop.

Van & Other Stories en Monki tot Savage X Fenty en Everlane, ze kozen het voorbije jaar allemaal niet voor strakke lijven, geairbrushte gezichten en afgelikte foto’s voor hun lingeriecampagnes. Het mag allemaal wat echter zijn, niet zo perfect. Diverser ook, modellen zijn niet meer uitsluitend begin twintig, mager en blank. Een trend die al langer gaande is in de modewereld, maar die we de laatste tijd vooral terugzien in lingeriecampagnes.

De merken willen er naar eigen zeggen vrouwen mee aanmoedigen om hun eigen schoonheid te omarmen in plaats van zich te vergelijken met het onrealistische schoonheidsbeeld dat door merken als Victoria’s Secret opgedrongen wordt. Een boodschap waar wij uiteraard achterstaan. Daarom een paar krachtige voorbeelden op een rij.