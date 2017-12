Gebruikt hij ook jouw potjes in de badkamer? Waarom dat soms niet het beste plan is Eva Van Driessche

14u40 0 Thinkstock For his skin only Style Steeds meer mannen proberen een likje dagcrème of een speciale shampoo voor een volle(re) haardos. Maar liefst gebruiken ze daarvoor gewoon jouw potjes. Want zelf een crème kopen? Dat is een brug te ver. Wij vroegen experts wat hij wél en niet van jou kan lenen in de badkamer.

Zijn de huid en haren van mannen écht zoveel anders dan bij vrouwen?

Dr. Ilan Karavani (dermatoloog): "Door de aanwezigheid van meer mannelijk hormoon, testosteron, zijn er een paar wezenlijke verschillen. Mannen hebben meer talg, waardoor hun huid minder voeding en hydratatie nodig heeft. Helaas zorgt testosteron ook voor sneller haarverlies, een typisch mannelijk probleem. Verder zorgt ook dagelijks scheren voor een verschil, het maakt de huid gevoeliger voor irritaties door parfum of rijke texturen. En wie een hipsterbaardje heeft, zal al zeker niet graag een volle crème smeren die daarin blijft kleven. Ik raad mannen aan om 's avonds te smeren, dan stoort het glimmen minder."

Mag hij mijn potjes gewoon gebruiken?

Dr. Karavani: "Elke huid is uniek en een verzorging op maat van jouw huid zal altijd de beste resultaten opleveren. Is het een ramp als je haar crème smeert? Dat niet. In het beste geval verspil je gewoon kostbare ingrediënten die jouw huid niet nodig heeft. Maar in het slechtste geval is de crème te rijk of te geparfumeerd en krijg je irritaties."

Vrouwenshampoo vs mannenshampoo is er een verschil?

Dr. Hannah Aerts (esthetisch arts bij Carpe Hair Clinic): "Speciale mannenshampoos, vaak is dat toch gewoon marketing. En een kwestie van stoerdere verpakkingen en een mannelijker parfum. En dat kan wel fijn zijn, dat hij niet naar rozen geurt na de douche."



Jochen Vanhoudt (kapper en eigenaar van Clientology): "Wat shampoo betreft zijn het de ingrediënten die tellen. Kijk wat jouw specifieke haarprobleem is en koop je shampoo op basis daarvan: normaal haar, antischilfertjes, volumeshampoo of een middel tegen haaruitval. Of dat dan een middel voor mannen of vrouwen is, dat maakt minder uit. Als je geen bezwaar hebt tegen een vrouwelijk parfum, ga dan gerust je gang. Maar ik ben geen voorstander van een bus voor het hele gezin. Tenzij jullie allemaal exact hetzelfde haartype hebben. En was je haar alsjeblieft niet met douchegel - tenzij het een 2-in-1 is - want dat werkt veel te uitdrogend, waardoor je net schilfers kan krijgen."