Gebruik jij wel de juiste deodorant voor jou? Sophie Vereycken

17u11 1 thinkstock Style In de maanden juli en augustus is het zomerzonnetje de schuldige, 's winters is het de combinatie van dikke truien en veel te warme kantoren. Een goede deodorant is dan ook een must, wil je niet dat je buurman subtiel snuffelend zijn bureaustoel wat verder van je wegrolt. Er zijn echter zoveel soorten en geuren, hoe weet je nu wat je het best gebruikt?

1. Je wil vooral minder zweten

Kies dan voor een bus met in grote letters 'antitranspirant' op de verpakking in plaats van 'deodorant'. Deze bestaan net zoals gewone deo's in crèmevorm, roll-on of als spuitbussen en zullen de zweetproductie verminderen door de poriën af te sluiten.



Heb je snel last van droge of geïrriteerde oksels? Dan is een crème of roll-on variant het meest geschikt voor jou, aangezien die vaak meer verzorgende ingrediënten bevatten dan traditionele sprays.

2. Je wil vooral lekker ruiken

De alombekende deodoranten komen in verschillende geuren en parfums, en zijn voor jou dan ook het meest geschikt. Neem een grote sprayflacon mee voor thuis, en een klein handtasformaat zodat je doorheen de dag af en toe kan bijspuiten. Zo ruik je de hele dag lekker fris.



Vind je het vervelend dat je deo anders ruikt dan je parfum? Dan kan je kiezen voor een geurloze deodorant of antitranspirant, al kan je in de parfumerie tegenwoordig ook vaak de bijhorende deodorant van jouw favoriete parfum shoppen.

3. Jij wil iets verzorgend

Ben je allergisch of heb je gewoon een gevoelige huid? Dan speur je best de winkelrekken af naar een deodorant of antritranspirant die verzorgende bestanddelen én 0% alcohol bevat. Een roller of crème is vaak ook wat vriendelijker voor je huid dan een spray. Extra pluspunt: die zijn vaak ook beter voor het milieu in verband met de gassen.



Ga op zoek naar een deodorant die geurloos is, aangezien de meeste parfums en aroma's verkregen zijn door alcohol aan de formule toe te voegen.

4. Jij wil iets natuurlijk

Kies jij een deodorant op basis van de groene eigenschappen? Dan heb je geluk, want er zijn vandaag de dag heel wat natuurlijke of organische opties op de markt. Deze zijn vrij van de veelbesproken aluminiumstoffen en parabenen.



Let wel op: vermijd ook andere chemische stoffen zoals triclosan, propyleenglycol, dimethicone, alcohol en potassium sorbate.

NINA

1. Vichy Deodorant Mineral 48u (zonder alcohol en parabenen) € 12,40 bij de apotheek

2. We Love The Planet Natuurlijke crèmedeodorant, € 11,50 bij greenbeautyshop.nl

3. Dove Invisible Dry Anti-Transpirant, € 3,99 bij de drogisterij

4. Biork Crystal Deodorant Stick, € 12,95 bij Babongo

5. Weleda Deodorant Roll-On 24H, € 6,99 bij de apotheek

6. Dior Miss Dior Geparfumeerde Deodorant, € 41,50 bij ICI PARIS XL

7. Rituals The Ritual of Sakura Anti-Perspirant Spray Mini, € 3,50 bij Rituals

8. Nivea Invisible for Black & White Clear Anti-Transpirant Roller, € 3,39 bij de drogisterij

9. Kruidvat Sensitive Compressed Deodorant Spray, € 1,29 bij Kruidvat

10. Rexona Deostick, € 4,29 bij de supermarkt