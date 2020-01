Gaat Raf Simons samenwerken met Miu Miu? LDC

27 januari 2020

15u50

Bron: WWD, De Morgen 0 Style De Belgische modeontwerper Raf Simons is momenteel de talk of the town in het modewereldje. Er wordt namelijk gefluisterd dat hij binnenkort gaat werken voor de Prada Group. Meer bepaald zou hij aan de slag gaan bij Miu Miu.

Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden dat Raf Simons de deur achter zich toetrok bij Calvin Klein. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd of de Belgische designer nog eens voor een modehuis zou willen werken - en zoja: welk dan? En nu blijkt er een antwoord uit de lucht te vallen. Het zit er dik in dat de creatieveling naar Miu Miu trekt, een zusterlabel van Prada.

De geruchtenmolen kwam op gang door een tweet van Jacob Gallagher, modejournalist voor The Wall Street Journal. Hij had “uit goede bronnen gehoord dat Simons naar Prada trekt”. Ondertussen is de tweet al verwijderd, maar is het kwaad geschied en gaan screenshots het wereldwijde web rond.

Popular fashion designer Raf Simons

is reportedly moving to partner with Prada. Raf was recently in a longterm partnership with Adidas since 2013, collaborating & releasing a variety of different sneakers together 💭 pic.twitter.com/flw3G02lde Ovrnundr(@ Ovrnundr) link

De nieuwsgierigheid was geprikkeld bij het gerenommeerde modeblad Women’s Wear Daily en zij gingen op onderzoek uit. Ze ontdekten dat Miu Miu net z'n hoofdkantoor verhuisd heeft van Parijs naar Milaan, en dat Simons op zoek is naar een nieuwe woonst in de Italiaanse stad. Toeval? WWD denkt van niet. Als kers op de taart is ook geweten dat de Belg al jaren goed bevriend is met Miuccia Prada, die Miu Miu heeft opgericht.

Het is ook mogelijk dat onze landgenoot simpelweg gaat samenwerken met Miuccia voor enkele capsulecollecties, of dat het allemaal gebakken lucht is. Tijdens de Fashion Talks in Antwerpen gaf hij immers nog een speech, waarin hij benadrukte hoe belangrijk hij het vond om te werken als onafhankelijke ontwerper. Simons uitte ook openlijk zijn frustraties over z’n vorige tewerkstellingen bij Jil Sander en Dior.

Over het werken voor een modehuis zei hij het volgende: “Het zijn in alle facetten geoliede modemachines, maar de kern van de mode, de emotie, het creëren en de verbintenis met je publiek, daar draait het bij mij om. Terwijl tegenwoordig bij de grote merken vooral marketing en groei belangrijk zijn.” Ook praatte hij over de enorme druk die op z’n schouders lag. “Vandaag de dag kun je al zien wat er gebeurt terwijl de shows nog niet eens afgelopen zijn. Ik weet niet waar dat heengaat. Toen ik bij Dior zat, voelde ik enorme druk tijdens het ontwerpen. Ik moest voorvertoningen geven en met de pers praten, dagen voor de show. Dat vond ik maar niks.”