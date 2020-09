PrimaDonna Gesponsorde inhoud Ga voor een weelderige winter met deze luxueuze lingeriesetjes! High fashion lingerie-musthaves om vol trots en zelfvertrouwen het najaar in te gaan PrimaDonna

29 september 2020

10u00 0

Op zoek naar inspiratie om je lingerielade winterproof te maken voor het najaar? Ga voor PrimaDonna’s perfecte mix van stijl, fashion en een fantastische pasvorm. Het Belgische lingerielabel verleidt je met trendy luxelingerie die de sfeer ademt van chique Londense wijken: weelderige broderie, chique winterkleuren en stijlvolle snitten zetten de toon. Elegante en luxueuze lingeriesetjes voor een grotere cupmaat waarin je je op en top vrouw voelt en letterlijk stráált van zelfvertrouwen. Dit zijn onze favoriete looks!

De oriental chic van Palace Garden

Sensueel en toch perfect ondersteund? Met de modieuze look en perfecte pasvorm van Palace Garden ga je stralend en vol zelfvertrouwen het najaar in. Kies uit twee looks, elk met warme kleuren die perfect passen bij al je winterse outfits: een donkergroene dierenprint met okeraccenten en een oriëntaalse kleurenmix van wijnrood en paars. De setjes zijn gemaakt van chique voile en broderie die elegant doorloopt in de straps, en vallen niet van de schouders. Onmisbaar in je feestgarderobe!

Stijltip: de deep plunge-bh geeft je een sexy decolleté onder een geklede blouse of jurk. Chic en verleidelijk.

De sensuele tattoolook van Sophora

Lingerie die je boezem perfect ondersteunt én je een elegante, sensuele look geeft? Gevonden! Het grafische broderiedesign van Sophora oogt vederlicht en de bh’s hebben een uitstekende pasvorm die je borsten stevig lift. En check die warme framboostint: perfect om een vleugje kleur te brengen tijdens een donkere winterdag.

Trend alert: warme herfsttinten - oranje, roestbruin, donkerroze, dieprood, … - zijn dit najaar helemaal on trend. Deze framboostint flatteert bovendien alle huidtypes. De perfecte partybeha voor de winter.

Madison: lingerie-icoon met trendy ruitjes

Dit najaar krijgt icoon Madison een stylish make-over, met statement zwarte en lichtgrijze ruitjes. Een echte powerlook waarmee je deze herfst helemaal trendy bent, zowel op kantoor als tijdens een avondje uit. De setjes zitten ook als gegoten: de elastische kant past naadloos rond je lichaam en geeft je een prachtig decolleté.

Musthave stijl: de body met grijze en zwarte ruitjes en extra veel kant. Gegarandeerd love at first fit! Draag hem onder je kledij of combineer met een geklede blazer voor een trendy dessus-dessouslook.

De legendarische Deauville in dé trendkleur van 2020

Pas één keer een Deauville en je weet waarom dit de meest verkochte PrimaDonna-bh is. Deze winter zijn deze setjes met de beste pasvorm ever een absolute musthave. Deauville krijgt namelijk een prachtige nieuwe roestkleur: Cinnamon. Chique glansbroderie, fijne strass op de schouderbandjes én een trendy herfsttint. Een look die je doet stralen!

Trend: roestkleuren en herfstige aardetinten zijn deze winter overal en worden zelfs de nieuwe neutrals genoemd. Mix en match met blauw, okergeel, andere bruintinten en zelfs pastel voor een stylish winterlook!

De nieuwe PrimaDonna-collectie ontdekken? Meer beeldmateriaal vind je hier. Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op primadonna.eu