Ga jij bij Gucci werken? Modemerk richt comité van millennials op Sophie Vereycken

"En wat doe jij zoal in het dagelijkse leven?" "Oh, niets speciaals. Ik werk als adviseur bij Gucci." Zie jij het jezelf al langs je neus weg vermelden? Wel, spits je oren, want bij Gucci zijn ze namelijk wel degelijk op zoek naar jongeren om de grote bazen te adviseren. Eerlijk waar.

Hoe dan? Wel, heel eenvoudig. Bij Gucci hebben ze een comité van jonge mensen opgericht, wiens job het is om nieuwe ideeën te pitchen aan het management, maar ook om hen te adviseren bij het nemen van grote beslissingen. "Het is een groep van mensen die allemaal jonger zijn dan dertig," legde CEO Marco Bizzarri vorige week uit tijdens de WWD's Apparel & Retail CEO Summit in New York. "Hun taak is om onderling de onderwerpen te bespreken die normaal enkel binnen de deuren van een management-meeting blijven. Maar ze mogen ook nieuwe ideeën of methodes aanbrengen."

In de praktijk komt het erop neer dat het comité hen laat weten waar Gucci's nieuwe doelgroep, dat immers vooral bestaat uit millennials, belang aan hecht. Bijvoorbeeld: een groenere aanpak waarbij er minder overbodige verspilling is, maar ook een designproces waarbij creativiteit en emotie veel meer centraal staan. En die aanpak lijkt te werken, want het modemerk doet het beter dan ooit.

Of ze momenteel nog op zoek zijn naar nieuw bloed is niet duidelijk, maar wij stellen ons bij deze alvast kandidaat. En ja, we accepteren betalingen in natura (lees: handtassen).