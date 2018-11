Frisse wind bij Victoria’s Secret: nieuwe CEO en opnieuw een zwemcollectie Margo Verhasselt

22 november 2018

15u25

Bron: Vogue 0 Style Victoria’s Secret heeft het niet gemakkelijk gehad de laatste maanden. Hun topvrouw stapte op en ze kregen bakken kritiek over zich door het gebrek aan diversiteit. Tijd voor verandering dus, en dat weten ze zelf ook. “Alles ligt op tafel”, stelt het lingeriebedrijf. Ze willen dan ook al hun typische kernmerken herbekijken.

Het loopt al lang niet meer van een leien dakje bij Victoria’s Secret. Ze halen al even de pers met slechte cijfers en kritiek op het gebrek aan diversiteit. CMO Ed Razek deed daar nog een schepje bovenop, omdat hij aangaf niet te willen werken met transgender- of plussizemodellen.

De vorige CEO Jan Singer heeft zo’n week geleden pas haar boeltje gepakt. Maar nu is er al vervanging gevonden, John Mehas, de huidige president van Tory Burch, neemt de fakkel over. “Hij is een uitstekende retailman en we zijn zeer blij dat hij Victoria’s Secret Lingerie zal leiden in een nieuwe fase van succes”, legt L Brands (de modegroep waar het merk deel van uitmaakt, nvdr) CEO Leslie H. Wexner, uit in een statement. “Onze nieuwe leiders brengen een frisse wind met zich mee. Ik ben er zeker van dat wij, onder Johns leiderschap, Victoria’s Secret Lingerie, ‘s werelds grootste lingeriemerk, kunnen voortzetten als powerhouse.”

Swimwear

Daarnaast heeft het merk ook aangekondigd dat ze opnieuw een zwemcollectie op de markt zullen brengen. In 2016 werd het assortiment zwemkleding geschrapt, met veel teleurgestelde fans als resultaat. Vanaf 2019 kunnen fans dus opnieuw in kleding van het lingeriemerk zwemmen.