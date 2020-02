Fris en fruitig: tangerine is de nieuwe modekleur en zo draag je hem Liesbeth De Corte

19 februari 2020

14u56 0 Style “Tangerine, Tangerine, living reflection from a dream”, zong Led Zeppelin jaren geleden al. En nu wordt de oranje-bruine tint ook een reflectie van onze kleerkast, want het is een van de meest trendy modekleuren du moment.

Tangerine kan je nog het best omschrijven als de kleur van een mandarijn en doet denken aan het schreeuwerige behangpapier uit de jaren 70. Maar eigenlijk is het veel veelzijdiger én draagbaarder dan je denkt. Kijk maar naar de grote modehuizen. Zowel Jacquemus als Bottega Veneta en Acne stuurden modellen met een oranje kleurtje de catwalk op voor hun Lente/Zomer 2020 shows.

Ondertussen hangen de rekken van de grote winkelketens ook vol met oranje kleren én zie je de kleur veelvuldig opduiken op straat. Tijdens de modeweken - die nu in volle gang zijn - kan je bijvoorbeeld verschillende oranje looks spotten. Ook actrice Rosie Huntington-Whiteley droeg recent nog een fake lederen jurk in tangerine, en Hailey Bieber stapte de deur buiten met dito sneakers.

Onze moderedacteur David Devriendt heeft de trendkleur ook al opgemerkt. “Tangerine is een heel opvallende, maar zachte kleur. Je kan het bijvoorbeeld niet vergelijken met knallend pompoenoranje. Daarom is het een kleur die veel mensen flatteert. Hij past vooral perfect bij mensen met donker haar of blondines met donkere ogen”, legt hij uit.

Hoe draag je het?

Allemaal goed en wel: tangerine is geen subtiele kleur en vraagt wat lef om het in het dagelijkse leven te dragen. Hoe doe je dat het best? “Een monochrome look is altijd mooi, maar best gewaagd. Niet iedereen durft dat”, vertelt David. “Wie zich niet volledig in oranje wil hullen, kan nog veel kanten uit. Kies voor een luxueuze uitstraling met een slipdress of satijnen jurk, of ga voor een stoere look met denim jacket of boilersuit. Mijn persoonlijke favoriet is de zogenoemde flowy dress, een losse zwierige jurk. Die geeft een speels, zomers en mediterraans effect. Dan ben je letterlijk het zonnetje in huis.”

Twijfel je nog een beetje? Of wil je niet de hele avond in het middelpunt van de belangstelling staan met de knalkleur? David: “Kies dan voor een trenchcoat, mantel of oversized blazer. Je maakt je entree, maar kan de jas snel uitzwieren wanneer je je oncomfortabel voelt.”

Met welke kleuren kan je tangerine combineren?

Wie tangerine wil implementeren in z’n garderobe, kan ook combineren met andere kleuren. “Wit is een voor de hand liggende keuze. De combo met zwart is ook een klassieker, maar als het té fel is, doet het snel denken aan Halloween. Oppassen geblazen dus. Je kan hem ook dragen met pasteltinten of koele kleuren zoals ijsblauw. Dat maakt het geheel zacht en geeft je outfit een extra vrouwelijke toets. Met beige en zandkleuren creëer je dan weer een look die recht uit de Afrikaanse savanne kan komen, heel mooi. Tangerine en jeans vormen samen ook sowieso een schot in de roos. Wie het niet erg vindt om op te vallen, kan de kleur combineren met andere knalkleuren zoals kobaltblauw of fuchsia.”

“Wil je jouw outfit low key houden? Kies dan voor een kledingstuk in tangerine met print. Een geometrisch patroon bijvoorbeeld, een luipaardprint of tie dye. Dat laatste geeft een leuk artisanaal hippie-effect. De keuze voor accessoires of sandalen in tangerine zijn ook een optie, natuurlijk.”

1/ Blazer van Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.

2/ Trui van Weekday, € 35, online en in de winkels te koop.

3/ Jurk van Christian Wijnants, € 565, online te koop.

4/ Rok van & Other Stories, € 27, online te koop.

5/ Sandalen van Arket, € 175, online en in de winkels te koop.

6/ Zonnebril van Komono, € 99, online en in de winkels te koop.

7/ Tas van Acne, € 650, online en in de winkels te koop.