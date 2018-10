Fred+Ginger trakteert zoet cadeau voor Weekend van de klant mv

06 oktober 2018

15u47 0 Style Dit weekend is het 'Weekend van de klant', wat wil zeggen dat je bij verschillende aankopen een cadeautje krijgt. Kledingmerk Fred+Ginger geeft hun klanten een heel zoet cadeau.

Voor de dag van de klant zal Fred+Ginger honingpotjes uitdelen aan de klanten. FNG group, de modegroep waar het merk deel van uitmaakt, zet zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als onderdeel van dit beleid wonen er op het dak van het FNG hoofdkantoor 80.000 bijen die honing produceren.

"We willen de klanten bedanken voor hun trouw, en ze bewustmaken van de precaire milieusituatie. Daarnaast willen we de inspanningen van de groep op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de verf zetten. Ook willen wij de link leggen op gebied van duurzaamheid naar de collecties van Ginger & Fred+Ginger die uitgaan van duurzame waarden."